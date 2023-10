3 "liều thuốc chữa lành" cho nhà đầu tư bất động sản

Bất động sản giá trị cao, quanh các khu công nghiệp hút người mua



An toàn dòng tiền trong lúc thị trường bất động sản biến động luôn được các nhà đầu tư cân nhắc. Hiện nay, trong bối cảnh thị trường bất động sản dần phục hồi thì việc tìm về khu vực đất đai có giá trị sử dụng cao, quanh các khu công nghiệp là xu hướng của các nhà đầu tư bất động sản.

Thời gian qua, bất động sản, nhất là phân khúc căn hộ tại các khu vực vùng ven, cạnh các khu công nghiệp – nơi có vốn đầu tư FDI lớn, những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng đang triển khai, tốc độ tăng dân số nhanh, tiềm năng tăng trưởng tốt được nhiều nhà đầu tư chú ý.

Theo các chuyên gia, các thị trường bất động sản lớn ở nước ta đều gắn với các yếu tố như phát triển khu công nghiệp, cảng biển hoặc dịch vụ, du lịch. Trong đó, phát triển khu công nghiệp luôn là bước đi kéo theo sự gia tăng dân số cơ học, hình thành những khu dân cư sầm uất.

Điều này là xu hướng tất yếu, bởi mỗi khu công nghiệp lớn tập trung hàng chục ngàn người lao động, kéo theo nhu cầu ở, thương mại dịch vụ tăng lên. Bất động sản phát triển đáp ứng nhu cầu này tạo nên sự phát triển bền vững chứ không phải sốt ảo.

Nhu cầu nhà ở gia tăng để đáp ứng cho người lao động ở các khu công nghiệp chính là nền tảng vững chắc cho thị trường bất động sản tăng trưởng. Đây là một thực tế đã được minh chứng cho ở các thành phố như Biên Hòa, Dĩ An, Thuận An… Hay gần đây là thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Phú Mỹ đang là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp nặng và năng lượng lớn nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu, với 12 cụm - khu công nghiệp đang hoạt động có quy mô lên đến 5.000ha, chiếm tới gần 59% diện tích khu công nghiệp toàn tỉnh. Điển hình như khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (945,13 ha), Phú Mỹ 2 (620,6 ha), khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (1.050,81 ha), Cái Mép (670 ha), Mỹ Xuân A (302,4 ha)…

Là một trung tâm công nghiệp quan trọng của Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Mỹ đang thu hút một lượng đáng kể người lao động di cư đến và làm việc tại đây, đặc biệt là những chuyên gia và kỹ sư có trình độ cao. Theo khảo sát thực tế, hiện nay, các khu công nghiệp ở Phú Mỹ đã thu nhận hơn 15.000 chuyên gia và những quản lý cấp cao nước ngoài. Đây là nguồn cầu rất lớn cho thị trường bất động sản nhà ở trong tương lai, nhất là những dự án liền kề các cụm khu công nghiệp, cảng biển.



An toàn pháp lý, "ăn chắc mặc bền" là ưu tiên hàng đầu khi thị trường biến động

Bên cạnh xu hướng đầu tư bất động sản quanh các khu công nghiệp, khi thị trường biến động, tính an toàn cũng trở thành yếu tố để nhà đầu tư ưu tiên hàng đầu.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thị trường đang trong giai đoạn thanh lọc nên phương án đầu tư an toàn sẽ lên ngôi, nghĩa là các nhà đầu tư sẽ để ý đến các sản phẩm pháp lý rõ ràng, thanh khoản tốt, tiến độ thi công nhanh chóng, có thể để ở hoặc khai thác kinh doanh.

Trong giai đoạn này không phải lợi nhuận mà chính là việc quản trị rủi ro mới là vấn đề tiên quyết, được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cân nhắc các yếu tố liên quan đến tiềm lực tài chính, năng lực triển khai của chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án để quản trị tốt rủi ro trong quyết định đầu tư.

Nắm bắt được nhu cầu này, Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ (Tumys Homes) đã kiến tạo dòng sản phẩm độc đáo chưa từng có tại thị trường bất động sản Phú Mỹ. Đó là tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ - giải trí Tumys Phú Mỹ.

Để bảo chứng cho giá trị tài sản, chủ đầu tư Tumys Phú Mỹ luôn đảm bảo vấn đề pháp lý - tiến độ - nguồn vốn cho dự án. Theo ông Hoàng Cao Tiến, Giám đốc Ban Dự án Tumys Phú Mỹ, hiện dự án đã và đang được thi công hoàn thiện nhanh chóng, vượt kế hoạch với chỉ tiêu trung bình 7 ngày hoàn thiện 1 tầng. đồng thời Chủ đầu tư cũng cam kết đúng về chất lượng công trình cấp 1, vật liệu bàn giao căn hộ đến từ các thương hiệu uy tín trên thị trường.



Xứng tầm chuẩn sống hiện đại, Tumys Phú Mỹ còn chủ đầu tư kiến tạo nên một môi trường an toàn với hệ thống an ninh đa lớp bao gồm: cổng bảo vệ và hệ thống camera giám sát 24/24, sảnh đón 5 sao, thẻ từ thang máy, khóa cửa an ninh… Tumys Phú Mỹ cũng là dự án duy nhất ở Phú Mỹ được quản lý vận hành bởi CBRE, thương hiệu dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, đảm bảo môi trường sống tiện nghi, an ninh và đẳng cấp.

Không chỉ là nơi sinh sống đáng mơ ước, căn hộ Tumys Phú Mỹ còn có tiềm năng sinh lời cao bởi toạ lạc vị trí đắc địa, ngay mặt tiền Quốc lộ 51 của Phú Mỹ - nơi tập trung lực lượng lao động có trình độ và thu nhập cao, nhu cầu nhà ở cao trong khi nguồn cung khan hiếm…Bên cạnh đó, Tumys Phú Mỹ sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng và đẳng cấp, mang đến cho cư dân một không gian sống tiện nghi và hiện đại.

Sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội của một sản phẩm bất động sản chất lượng, sự xuất hiện của Tổ hợp thương mại căn hộ Phú Mỹ (tên thương mại Tumys Phú Mỹ) được đánh giá là bước đi đón đầu nhu cầu nhà ở của giới chuyên gia và cư dân thành đạt. Đây cũng là phân khúc có nhiều cơ hội gia tăng giá trị nhờ đáp ứng thị hiếu cao cấp và sự khan hiếm dòng sản phẩm này trong khu vực. Đồng thời, dự án kỳ vọng tạo nên một diện mạo mới cho thị trường "thành phố cảng" Phú Mỹ trong tương lai.