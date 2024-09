Bên cạnh thịt, rau xanh và hoa quả, cá cũng là thực phẩm thơm ngon, giàu dinh dưỡng, đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng tốt. theo khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe hàng đầu, có một vài loại cá có nguy cơ cao gây ung thư, mọi người nên tránh xa để bảo vệ sức khỏe của bản thân:

1. Cá ướp muối

Cá ướp muối là món ăn phổ biến ở một số nước châu Á. Đây là loại cá tươi ướp với rất nhiều muối rồi để khô, mục đích nhằm bảo quản lâu dài. Món ăn này vừa thơm ngon, đậm đà lại có chi phí thấp và tiện lợi nên được rất nhiều người yêu thích và ăn mỗi ngày. Tuy nhiên ít người nhận ra những nguy hại với sức khỏe mà nó gây ra.

Theo đó, cá muối chứa quá nhiều muối, nếu ăn thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe mạch máu. Hơn nữa, đồ muối có chứa nhiều nitrit, khi vào cơ thể người sẽ tạo ra nitrosamine - chất gây ung thư mạnh, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến gan và không có lợi cho sức khỏe của gan.

Năm 2017, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của WHO đã xếp món cá muối vào danh sách thực phẩm gây ung thư cấp độ 1. Một số chuyên gia Trung Quốc còn cho rằng chỉ cần ăn một kg cá muối mặn kiểu Trung Quốc cũng độc ngang với việc hút 250 điếu thuốc. Không ít nghiên cứu khoa học cũng cho biết những trẻ em dưới 10 tuổi sử dụng món cá muối thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng khi trưởng thành cao hơn người bình thường.

Trên quan điểm lâm sàng, ung thư là một căn bệnh rất phức tạp, việc phơi nhiễm với chất gây ung thư hay tiêu thụ các thực phẩm gây ung thư chỉ là một trong những yếu tố hình thành bệnh. Ngoài ra, tuổi tác, di truyền, chức năng miễn dịch, các bệnh mãn tính, … cũng có vai trò trong sự phát triển của ung thư. Tuy nhiên, với những mối nguy hiểm tiềm ẩn mà cá muối gây ra cho sức khỏe, tốt hơn hết, chúng ta nên tránh xa món ăn này.

2. Cá nướng

Cá nướng cũng là loại thực phẩm mang lại hương vị hấp dẫn, thơm ngon. Tuy nhiên, xét về khía cạnh sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng của loại cá này khá thấp. Hơn nữa, nó còn tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh rất cao nên mọi người nên hạn chế ăn loại cá này.

Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo khi nướng cá, chất đạm được đưa vào nhiệt độ cao sẽ tạo ra các amin thơm và những hóa chất độc hại gây ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo việc nướng thực phẩm đã được chứng minh rằng có thể sản xuất ra chất acrylamide - loại chất độc được WHO xếp loại vào nhóm 2A, nhóm "có thể gây ung thư trên người". Ngoài làm tăng nguy cơ ung thư, độc tính acrylamide đã được chứng minh có ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống thần kinh và hệ thống sinh sản. Do đó, tốt nhất nên hạn chế tiêu thụ loại thực phẩm này.

3. Cá đông lạnh

Cá biển trước khi được đưa đến tay người tiêu dùng sẽ thường được cấp đông để giữ được độ tươi ngon. Tuy nhiên, nếu loại cá này được rã đông và đông lạnh nhiều lần, nó sẽ không còn tươi ngon mà thậm chí các thành phần dinh dưỡng sẽ bị biến đổi. Không những thế, vi khuẩn còn sinh sôi trong thịt cá và gây hại cho sức khỏe.

Dấu hiệu của cá đã để đông quá lâu là thịt cá trắng xóa, cứng như đá, khi mang về chế biến thì thịt đã bị bở, lúc này dinh dưỡng cũng không còn nhiều. Hơn nữa để bảo quản cá, không ít người đã sử dụng chất formaldehyde - loại hóa chất độc hại đối với sức khỏe của con người. Do đó, khi đi chợ, bạn không nên mua loại cá này, hoặc nên lựa chọn những nơi bán uy tín để đảm bảo cho sức khỏe của gia đình.



(Theo Aboluowang)