3 loại dầu ăn khiến ung thư gan âm thầm "trú ngụ" trong cơ thể: Làm hỏng nội tạng, tăng cholesterol xấu nhưng nhiều nhà vẫn đang dùng

Dầu ăn là một trong những nguyên liệu không thể thiếu để tạo nên một món ăn ngon. Tuy nhiên, dầu ăn nếu không lựa chọn đúng cách có thể khiến bệnh ung thư ghé thăm. Dưới đây là 3 loại dầu ăn nên tránh để đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn:

1. Dầu được sử dụng nhiều lần

Vì để tiết kiệm cũng như chưa nhận thức đúng được mức độ nghiêm trọng mà nhiều hàng quán bán đồ ăn và một số gia đình vẫn còn sử dụng dầu được chiên đi chiên lại nhiều lần để chế biến món ăn. Dù là loại dầu nào đi chăng nữa, sau nhiều lần đun nấu ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra axit béo, acrylamide, làm tăng mức cholesterol "xấu" (LDL) trong máu. Mức cholesterol LDL cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ…

Do đó, cố gắng không ăn dầu đã qua sử dụng nhiều lần, muốn ổn định lipid máu trong cơ thể có thể chọn các loại dầu như dầu ngô, dầu lạc, dầu oliu, dầu đậu nành,…

Có thể sử dụng nhiều loại dầu ăn cùng nhau để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể, tốt nhất nên giữ lượng dầu ăn hàng ngày trong khoảng 25-30 gam, nếu không sẽ dễ dẫn đến tình trạng thừa chất béo.

2. Dầu làm thủ công kém chất lượng

Dầu ăn làm thủ công nếu không đảm bảo quy trình sản xuất sạch sẽ thì rất nguy hiểm. Do đó nếu mua loại dầu này, mọi người nên tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ. Không được sử dụng loại dầu trôi nổi trên thị trường.

Hơn nữa, các loại dầu này không thể bảo quản được lâu, nếu bạn bảo quản không đúng cách thì dầu sẽ nhanh bị hỏng, hình thành nên độc tố aflatoxin có thể gây hại cho gan thận, và thậm chí là gây bệnh ung thư gan.

3. Dầu đã mở quá 3 tháng

Những bà nội trợ Việt thường chọn mua những can dầu size to thường vì chúng thường tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc mua lẻ từng chai nhỏ. Dù sử dụng được lâu hơn nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu ăn đã mở nắp trong ba tháng vượt quá giới hạn vi sinh vật và có chứa aflatoxin.



Dầu ăn thường được tạo ra từ các loại ngũ cốc như lạc, bắp, hạt hướng dương, hạt bí ngô... chính vì vậy, khi dầu được bảo quản thời gian dài trong môi trường không thích hợp sẽ khiến độc tố aflatoxin xuất hiện. Nếu sử dụng để nấu ăn lâu dài sẽ gây ra các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, các phản ứng ngộ độc khác và thậm chí là ung thư gan.

Do đó, đừng vì tiết kiệm quá mà mang "sát thủ" về nha. Mọi người chỉ nên mua những chai dầu nhỏ để quá trình lưu trữ trong nhà không bị quá dài. Như vậy sẽ bảo vệ tốt hơn sức khỏe và tránh gây lãng phí.

2 loại dầu tốt cho sức khỏe được khuyên dùng

Chọn đúng loại dầu ăn phù hợp với từng món ăn sẽ giúp bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Thay vì 3 loại dầu trên, hãy sử dụng 2 loại dầu sau để đảm bảo sức khỏe cũng như nâng cao thể trạng:

1. Dầu ô liu

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng dầu ô liu chứa các axit béo không bão hòa đơn, không cholesterol, giàu vitamin E và K, chứa nhiều axit oleic. Giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đái tháo đường và đột quỵ, giúp duy trì mức cholesterol ổn định và tăng cường hệ miễn dịch.

2. Dầu đậu nành

Dầu đậu nành là loại dầu ăn hàng đầu để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Cụ thể, dầu đậu nành không cholesterol, chứa chất béo không bão hòa, omega-3 giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và kiểm soát cholesterol; chứa hàm lượng vitamin E cao giúp chống oxy hóa và bảo vệ da hiệu quả, vitamin K giúp nâng cao hệ xương khớp và ngừa bệnh Alzheimer.

3. Dầu bơ

Dầu bơ là nguyên liệu hoàn hảo cho hầu hết mọi hoạt động nấu nướng trong bếp. Loại dầu này không cholesterol, chứa chất béo không bão hòa, chứa nhiều axit oleic, giàu kali cùng các vitamin A, E và D. Từ đó, giúp giảm cholesterol xấu trong máu, giúp giảm huyết áp, thúc đẩy chức năng não và giảm nguy cơ ung thư.

(Tổng hợp)