3 lý do khiến bạn bị nghẹt mũi khi thức dậy

Tùy thuộc vào nguyên nhân gây nghẹt mũi khi thức dậy mà các bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị khác nhau. Nghẹt mũi xảy ra khi đường mũi bị viêm hoặc tắc nghẽn. Theo Healthline, dưới đây là một số lý do khiến bạn bị nghẹt mũi vào sáng sớm không phải do cảm cúm hay cảm lạnh và một vài lý do trong số này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

1. Lý do phổ biến nhất là chất gây dị ứng

Theo thống kê từ Healthline thì khoảng 74% chúng ta tiếp xúc với 3 - 6 chất dị ứng trong phòng ngủ mỗi đêm. Đó có thể là khi bạn lăn qua lăn lại trên giường, là khi bạn tung chăn, tung gối hay khi thú cưng như chó mèo vừa xuất hiện trên giường ngủ của bạn.

Tất cả những điều này đều có thể mang một số chất gây dị ứng vào đường thở của bạn và không có gì ngạc nhiên khi phản ứng viêm xảy ra vào ban đêm và khiến bạn bị nghẹt mũi vào sáng hôm sau khi thức dậy. Dưới đây là một số chất gây dị ứng thông thường được tìm thấy trong phòng ngủ và cách bạn có thể đối phó để giảm thiểu tác dụng của chúng:

- Mạt bụi

Mọi ngôi nhà dù được lau chùi và giữ gìn sạch sẽ tới đâu thì đều có mạt bụi. Chúng nhỏ li ti và dễ xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong căn nhà. Khi tiếp xúc với mạt bụi, nhất là khi bạn bị dị ứng thì phản ứng thường thấy sẽ là hắt hơi, ngứa mắt và nghẹt mũi vào buổi sáng.

Theo thống kê từ Healthline thì khoảng 74% chúng ta tiếp xúc với 3 - 6 chất dị ứng trong phòng ngủ mỗi đêm (Ảnh: Internet)

Thậm chí người bị dị ứng với mạt bụi có thể gặp tình trạng này quanh năm - khác với người bị dị ứng theo mùa. Theo tổ chức Hen suyễn và dị ứng, bạn có thể làm những việc sau để giảm số lượng mạt bụi trong phòng ngủ:

+ Thường xuyên giặt và vệ sinh ga trải giường bằng nước nóng ít nhất là hàng tuần hoặc thường xuyên hơn nếu cần

+ Không để phòng quá nóng do mạt bụi phát triển mạnh khi nhiệt độ không khí ấm

+ Dùng các tấm phủ ga giường, vỏ gối giảm chất gây dị ứng lên đệm và gối của bạn

+ Sử dụng máy lọc không khí có bộ lọc HEPA

+ Tránh trải thảm và sử dụng các món nội thất cần phải bọc trong phòng ngủ.

- Phấn hoa

Dị ứng theo mùa cao điểm hơn vào mùa xuân và mùa thu và nếu bạn bị dị ứng với bất kì một loại phấn hoa nào thì đó có thể là lý do khiến mũi bạn bị tăng tiết dịch nhầy hoặc sưng tấy mỗi khi thức dậy.

Phấn hoa gây dị ứng có thể vào phòng ngủ và các căn phòng khác nếu bạn mở cửa vào những thời điểm có gió mùa hoặc thông qua hệ thống thông gió của điều hòa. Để đối phó bạn nên:

+ Hạn chế ra ngoài vào các thời điểm nhiều phấn hoa, gió to

+ Sử dụng các trang bị che chắn đường hô hấp khi ra ngoài vào mùa dị ứng

+ Sử dụng máy lọc không khí với bộ lọc chất lượng cao

+ Nói chuyện với bác sĩ về các loại thuốc chống dị ứng không kê đơn hoặc kê đơn.

- Nấm mốc

Nấm mốc trong nhà có thể phát triển khi trời mưa gió, nồm ẩm, phổ biến nhất là trong phòng tắm, mảng tường sau rèm phòng ngủ, tầng hầm, thùng rác hay bất kỳ phần nào trong ngôi nhà có bề mặt bị ẩm.

Cách tốt nhất là bạn cần dọn dẹp xử lý nấm mốc một cách chuyên nghiệp và tham khảo ý kiến bác sĩ về các loại thuốc kháng histamine không kê đơn.

Nấm mốc có thể tăng nguy cơ dị ứng và các bệnh đường hô hấp (Ảnh: Internet)

Ngoài ra thì vảy da, lông của thú cưng cũng được tìm thấy nhiều trong phòng ngủ của những người mắc các vấn đề về hô hấp, trong có có nghẹt mũi, hắt hơi, ngứa ngáy. Tốt nhất là bạn không nên ngủ cùng thú cưng vào buổi tối nếu xuất hiện tình trạng nghẹt mũi vào buổi sáng; đồng thời đừng quên tắm cho thú cưng và lựa chọn sàn gỗ cho phòng ngủ thay vì thảm dễ bám lông.

2. Chất kích thích

Đôi khi nghẹt mũi vào buổi sáng không liên quan tới chất gây dị ứng mà lại do chất kích thích khiến đường mũi của bạn bị sưng lên trong đêm. Các chất kích thích thường gặp khi ngủ bao gồm:

- Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản đặc trưng bởi các chất trong dạ dày trào ngược lên cổ họng và mũi. Người thường xuyên bị trào ngược sẽ thường xuất hiện thêm tình trạng viêm mũi và triệu chứng có thể tệ hơn vào ban đêm, khi mà tư thế ngủ của bạn kích thích vấn đề này.

Tốt nhất là người bị trào ngược nên ngủ với một chiếc gối nâng cao đầu hơn so với dạ dày, tránh các bữa ăn khuya nhiều chất axit trước khi đi ngủ và chọn đồ ngủ rộng rãi, không bị thắt tại vùng eo.

- Khói thuốc lá

Nếu bạn tiếp xúc với khói thuốc hoặc trong gia đình có người hút thuốc thì bạn có thể bị viêm mũi vào sáng sớm. Điều này cũng đúng cả với hút thuốc lá thụ động.

Trào ngược dạ dày thực quản có thể gây nghẹt mũi sáng sớm (Ảnh: Internet)

3. Những thay đổi bất thường trong cơ thể

Những thay đổi nội tiết tố khi mang thai hoặc đến kì kinh nguyệt cũng có thể khiến bạn bị nghẹt mũi vào buổi sáng. Theo Healthline, khoảng 39% phụ nữ mang thai bị viêm mũi liên quan tới sự thay đổi nội tiết trong thai kỳ.

Để giảm bớt tình trạng này bạn có thể rửa mũi bằng nước muối sinh lý với bình xịt chuyên dụng, một số bài tập mũi hay bài tập yoga tăng cường chức năng hô hấp,..

Nhìn chung là nếu bạn thức dậy với một chiếc mũi bị nghẹt mà không phải do cảm lạnh hay cảm cúm thì có thể là do viêm xoang mũi hoặc viêm mũi dị ứng gây ra. Hãy thăm khám bác sĩ sớm nếu các biện pháp điều trị tại nhà không giúp bạn cải thiện.