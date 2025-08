3 năm trước là nạn nhân của thương vụ đổ bể, startup này giờ thành công IPO, vốn hóa 50 tỷ USD gỡ rối cả thị trường

Ba năm trước, Figma, startup công nghệ chuyên cung cấp nền tảng thiết kế đứng trước cơ hội nhận được khoản tiền thưởng lớn. Công ty có trụ sở tại San Francisco này khi đó đạt được thỏa thuận bán mình cho gã khổng lồ phần mềm Adobe với giá lên tới 20 tỷ USD.

Tuy nhiên, thương vụ đổ bể dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý Liên minh Châu Âu, Anh và Mỹ. Khoản lợi nhuận khổng lồ tiềm năng của Figma bốc hơi và công ty phải tự mình gánh vác hậu quả.

Một cách mĩ mãn, Figma phục hồi mạnh và còn hơn thế nữa. Công ty niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, với giá cổ phiếu mở cửa ở mức 85 USD, tăng vọt 2,5 lần so với giá chào bán công khai lần đầu là 33 USD. Vốn hóa Figma hiện chạm mốc 49,8 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với mức 20 tỷ USD mà Adobe đã chào mua.

“Những khoảnh khắc của quá khứ như thoáng qua trong tâm trí bạn. Sự phấn khích về tương lai cũng thật rõ ràng”, Dylan Field, 33 tuổi, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Figma, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn sau khi rung chuông tại Sàn giao dịch chứng khoán New York. “Chúng tôi còn rất nhiều điều phải làm phía trước”.

Đợt IPO lần này ngay lập tức biến Dylan Field thành tỷ phú công nghệ mới nhất, với cổ phần tại Figma trị giá hơn 4,6 tỷ USD.

Theo The New York Times, đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Figma là một trong những đợt IPO lớn nhất từ đầu năm đến nay, khi thị trường đang phục hồi sau một năm trầm lắng. Sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, các ngân hàng và công ty khởi nghiệp đã kỳ vọng vào sự gia tăng mạnh mẽ của các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, nhưng rồi lại bị ảnh hưởng bởi sự biến động chiến tranh thương mại. Các công ty, bao gồm gã khổng lồ thanh toán Klarna và ngân hàng kỹ thuật số Chime, đã phải hoãn đợt chào bán.

Nick Einhorn, giám đốc nghiên cứu tại Renaissance Capital, đơn vị theo dõi các đợt IPO, cho biết: “Figma sẽ là thước đo chuẩn mực cho lĩnh vực công nghệ. Nếu Figma hoạt động tốt, tôi nghĩ nhiều công ty sẽ lấy đó làm động lực”.

Figma được thành lập vào năm 2012 bởi ông Field và Evan Wallace. Hai người gặp nhau khi đang theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Brown. Công ty sản xuất phần mềm trực tuyến cho phép các nhà thiết kế, nhà phát triển xây dựng trang web và ứng dụng. Mọi người có thể sử dụng nền tảng của Figma để cộng tác trong một dự án theo thời gian thực, tương tự như cách mọi người có thể để lại bình luận trên Google Doc.

Will Griffith, đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm Iconiq Capital, cho biết anh đã gặp ông Field khi doanh nhân này còn là một sinh viên 19 tuổi bỏ học tại trường Brown. Ông Griffith, người đã đầu tư vào Figma với giá 9 xu/cổ phiếu vào năm 2013, cho biết ông Field có niềm đam mê mãnh liệt với việc tái thiết phần mềm.

Các sản phẩm của Figma có thể được sử dụng miễn phí, nhưng những người muốn có nhiều tính năng hơn phải trả phí đăng ký. Một số gói có giá lên tới 90 USD/tháng. Netflix, Duolingo và Uber là một số công ty đang sử dụng sản phẩm của Figma cho trang web và ứng dụng di động.

Trước đó, Figma đã huy động được khoảng 333 triệu USD tiền tài trợ. Các nhà đầu tư lớn nhất bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm Index Ventures, Greylock Partners và Kleiner Perkins.

Năm 2021, ông Wallace, giám đốc công nghệ của Figma, từ chức. Ông là cổ đông lớn thứ hai của công ty chỉ sau ông Field, với khoảng 5% cổ phần được sở hữu thông qua một quỹ tín thác.

Vào tháng 9/2022, Figma công bố thương vụ bán mình cho Adobe. Đó là một khoảnh khắc đỉnh cao đối với công ty khởi nghiệp này, song thỏa thuận sau đó đã vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý chống độc quyền. Tháng 12 năm 2023, hai công ty tuyên bố thỏa thuận đã bị hủy bỏ. Adobe đã trả cho Figma khoản phí chia tay 1 tỷ USD.

“Cuối cùng, vẫn có khác biệt giữa cách các cơ quan quản lý hiểu về doanh nghiệp của chúng tôi và cách chúng tôi hiểu về doanh nghiệp của mình”, ông Field nói. “Cho đến ngày nay. Adobe vẫn không thể cạnh tranh với Figma”.

Figma đã trải qua một công cuộc tự tái cấu trúc. Công ty tập trung vào các sản phẩm mới, đặc biệt là những sản phẩm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Mùa xuân này, công ty công bố 4 sản phẩm mới để mở rộng phần mềm thiết kế của mình. Công ty cho biết hiện tại, 2/3 người dùng của họ không phải là dân thiết kế.

Ông Field nói trong cuộc phỏng vấn: “Thật dễ dàng để dừng lại và nghỉ ngơi. Nhưng thay vào đó, chúng tôi cứ tiếp tục chạy”.

Figma cũng đang có lãi. Theo báo cáo tài chính, công ty đã công bố lợi nhuận 44,9 triệu USD trong quý đầu tiên, cao hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt 228 triệu USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Vào tháng 4, Figma đã nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu, với sự quản lý của Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company và JPMorgan Chase. Ông Field cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng đợt IPO của Figma có thể giúp công ty thực hiện những bước tiến lớn hơn, chẳng hạn như các thương vụ thâu tóm mang tính chuyển đổi. Công ty cũng có kế hoạch tập trung hơn vào việc phát triển các công cụ AI.

Ông cho biết: “Các nhà đầu tư biết rằng chúng tôi có kế hoạch thực hiện những thay đổi lớn”.

Theo: The New York Times, Reuters