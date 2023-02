3 ngành học có nhiều triển vọng trong 10 năm tới: Có ngành lương lên tới 50 triệu đồng/tháng nếu năng lực làm việc tốt

Hiện nay Việt Nam đang bước chân vào hội nhập hóa và công nghiệp hóa toàn diện. Chính vì vậy, điều đó đã làm thay đổi xu hướng cũng như nhu cầu tuyển dụng của thị trường việc làm.

Xu hướng chung ở đây có nghĩa các ngành nghề liên quan đến công nghiệp hóa, công nghệ hóa sẽ "lên ngôi". Trong khi đó những ngành nghề truyền thống vẫn sẽ giữ vị thế nhưng đồng thời cũng có một số thay đổi theo chiều hướng bắt kịp xu thế công nghệ.

Dưới đây là 3 ngành nghề trong 10 năm tới sẽ phát triển, mở ra cơ hội lớn cho các bạn trẻ.

1. Ngành an ninh mạng

An ninh mạng (Cybersecurity) là ngành chuyên bảo vệ các mạng thông tin và máy tính khỏi nguy cơ bị xâm nhập và trộm cắp các thông tin bảo mật. Nhiệm vụ của ngành này là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và ứng phó các cuộc tấn công.

Trọng tâm của chuyên ngành học là những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các vị trí trong lĩnh vực An ninh mạng. Trong chương trình học, sinh viên sẽ cung cấp nền tảng kiến thức về Công nghệ thông tin như: Mạng quản trị, Phân tích dữ liệu, Mạng lưới thông tin,... Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được đào tạo về các kiến thức và kỹ năng chuyên môn như: Phòng thủ không gian mạng, Rủi ro không gian mạng, Điện toán đám mây,...

An ninh mạng là một trong những nghề có triển vọng trong thời gian tới. (Ảnh minh họa)

Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp hệ thống mạng là rất cao, vì hệ thống này đang thiếu nguồn nhân lực. Sinh viên học an ninh mạng sẽ có các kiến thức chuyên môn và kỹ năng để tham gia vào các vị trí nghề nghiệp như: Chuyên viên công nghệ thông tin, kỹ sư mạng, phân tích an ninh mạng, bảo mật cơ sở dữ liệu, kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin,…

Tùy thuộc vào vị trí công việc và môi trường làm việc thì nhân viên làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng có mức thu nhập khác nhau nhưng về cơ bản đều rất hấp dẫn thuộc hàng top đầu. Mức lương khởi điểm cho các sinh viên mới ra trường thường từ 8-11 triệu đồng/tháng. Theo thời gian tích luỹ càng nhiều kỹ năng và kinh nghiệm thì mức lương sẽ tăng theo. Đặc biệt với công việc tại các tập đoàn lớn, thu nhập của bạn có thể lên đến 30-50 triệu/tháng.

2. Ngành phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu (Data Analytics) là một trong hai ngành lớn thuộc Khoa học dữ liệu. Đây là ngành được đánh giá là có nhu cầu lớn trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Trong ngành này, các dữ liệu sẽ được phân tích sâu ở dạng đồ thị, bảng tính hay báo cáo. Sau đó, các dữ liệu này sẽ được dùng để xác định xu hướng, tạo mô hình dự đoán tương lai và đưa ra các quyết định kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Các vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện nay có thể kể đến như: Chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh, kỹ sư khoa học dữ liệu, quản lý phát triển kinh doanh,…

Sau khi ra trường, sinh viên sẽ làm những công việc thiên về phân tích dữ liệu, tư vấn ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào kinh doanh. Mức lương cho nhân viên phân tích dữ liệu từ 10 triệu/tháng - 30 triệu/tháng, và có thể là 50 triệu/tháng. Tất nhiên thu nhập của bạn sẽ phụ thuộc vào năng lực và số năm kinh nghiệm làm việc.

Ảnh minh họa.

3. Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Control and Automation Engineering) tập trung nghiên cứu, thiết kế, điều khiển các hệ thống và dây chuyền sản xuất một cách tự động dựa trên ứng dụng cảm biến và dữ liệu. Sự xuất hiện của kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có ý nghĩa trong việc tăng năng suất lao động cũng như thời gian và chi phí.

Điều khiển và tự động hóa được áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ các thiết bị điện tử tự động dân dụng đến các dây chuyền sản xuất phức tạp trong công nghiệp hay các thiết bị thông minh.

Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa được đánh giá là ngành học có nhiều triển vọng nghề nghiệp trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp ngành này, sinh viên dễ dàng tìm được việc làm với các vị trí cụ thể như sau: Kỹ sư vận hành và bảo trì, chỉ huy các dự án, thiết kế các hệ thống tự động hóa, chuyên gia hệ thống,…

Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa thuộc top những ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất tại Việt Nam hiện nay.Mức lương của sinh viên mới ra trường, còn thiếu kinh nghiệm từ 8 – 12 triệu đồng/tháng. Còn nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc, có năng lực và vị trí cao trong công việc có thể đạt từ 12 – 25 triệu đồng/tháng. Nếu bạn làm ở các công ty, tập đoàn lớn hoặc doanh nghiệp nước ngoài thì thu nhập sẽ tốt hơn.