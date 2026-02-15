Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 ngày, 250 xe khách vi phạm tốc độ trên đường cao tốc TPHCM - Vân Phong

15-02-2026 - 10:29 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong 3 ngày, Đội 6 đã ghi hình "phạt nguội" 250 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hoà.

Ngày 15-2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa ghi hình "phạt nguội" 74 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến tỉnh Khánh Hòa trong ngày 14-2 (27 tháng chạp).

3 ngày, 250 xe khách vi phạm tốc độ trên đường cao tốc TPHCM - Vân Phong- Ảnh 1.

Xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Từ ngày 12 đến 14-2, tổng cộng 250 xe khách đã được Đội 6 phát hiện vi phạm tốc độ. Trong đó, 68 trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 128 trường hợp vi phạm tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h; 52 trường hợp vi phạm tốc độ từ 20 km/h đến 35 km/h; và 2 trường hợp vi phạm tốc độ trên 35 km/h.

Theo cảnh sát, tuyến cao tốc TPHCM – Vân Phong (tỉnh Khánh Hoà) là mạch máu giao thông quan trọng, giúp rút ngắn thời gian và kết nối giao thương từ các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Để đảm bảo cho người dân từ TPHCM, Đồng Nai.... về các tỉnh miền Trung và phía Bắc được an toàn, giao thông trên tuyến thông suốt, Đội 6 đã tăng cường lực lượng, điều tiết phân luồng đảm bảo trên tuyến thông thoáng, không ùn tắc giao thông cho người dân về quê đón Tết.

Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại tăng vọt, riêng ngày 14-2, lượng xe trên tuyến rất lớn (vào tuyến 144.434 lượt xe, ra tuyến 143.108 lượt xe. So với năm 2025, vào tuyến tăng 17.001 lượt xe; ra tuyến tăng 24.841 lượt xe), nên nhiều phương tiện xe khách chạy xe quay đầu đón khách và thường xuyên vi phạm tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Vì vậy, Đội 6 đã tổ chức đo tốc độ 24/24h với cả 2 chiều đường và thay đổi các vị trí đo tốc độ liên tục trên tuyến.

Theo lực lượng chức năng, tuyến cao tốc TPHCM – Vân Phong đã được phủ kín camera phạt nguội của Cục CSGT. Không thấy lực lượng chức năng không đồng nghĩa với việc không bị xử lý; mọi vi phạm đều được ghi nhận và xử lý nghiêm.

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra ngay thông tin này trên VNeID, VssID để đảm bảo quyền lợi

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Làm việc với tỉnh có quy mô kinh tế gần 16 tỷ USD, Thủ tướng yêu cầu xây mới 1 công trình trong vòng 1 năm

Làm việc với tỉnh có quy mô kinh tế gần 16 tỷ USD, Thủ tướng yêu cầu xây mới 1 công trình trong vòng 1 năm Nổi bật

Những công trình "mở rộng đường băng" cho TPHCM cất cánh

Những công trình "mở rộng đường băng" cho TPHCM cất cánh Nổi bật

Điều chỉnh khai và quyết toán thuế theo Nghị định 373

Điều chỉnh khai và quyết toán thuế theo Nghị định 373

10:00 , 15/02/2026
Sau nhiều lần trễ hẹn, đập dâng 1.500 tỷ thông xe ngay trước Tết Bính Ngọ

Sau nhiều lần trễ hẹn, đập dâng 1.500 tỷ thông xe ngay trước Tết Bính Ngọ

09:30 , 15/02/2026
Chính phủ nêu tiến độ xếp lương viên chức tương ứng với vị trí việc làm

Chính phủ nêu tiến độ xếp lương viên chức tương ứng với vị trí việc làm

09:00 , 15/02/2026
Lộ trình hoàn tất chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Lộ trình hoàn tất chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

08:40 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên