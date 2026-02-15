Làm việc với tỉnh có quy mô kinh tế gần 16 tỷ USD, Thủ tướng yêu cầu xây mới 1 công trình trong vòng 1 năm

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt ngày 21/4/2008, với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó công trình cầu 231 tỷ đồng.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp chiều 14/2. Ảnh: VGP

Dự án này được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng), tỉnh Phú Thọ; và được nghiệm thu đưa vào khai thác từ ngày 11/11/2015. Dự án được nghiệm thu hết bảo hành công trình từ ngày 10/1/2018.

Theo kết quả khảo sát, kiểm định tổng thể của đơn vị tư vấn đối với kết cấu dầm cầu sông Lô, trụ cầu không phát hiện các vấn đề bất thường. Nhưng kết quả thí nghiệm bê tông khoan rút lõi một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu theo thiết kế.

Cụ thể, kết cấu móng trụ T3, T4, T5, T6 hiện tại không đủ khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05. Hơn nữa, việc hư hỏng các cọc khoan nhồi như đã nêu là không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khai thác.

Trên thực tế, công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo điều chỉnh phương án tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu sông Lô phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, UBND tỉnh đề xuất 2 phương án, bao gồm: Phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng và phương án đầu tư xây dựng Cầu Sông Lô mới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất cần khẩn trương có biện pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; đồng thời nhất trí với đề xuất của tỉnh Phú Thọ về đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới.

Hoàn thành xây mới cầu sông Lô trong vòng 1 năm

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới phù hợp quy hoạch, phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo phải có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới và đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là trong bối cảnh hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc trước đây thành tỉnh Phú Thọ mới và nhu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2/2026 phải hoàn thành kết luận điều tra việc để xảy ra hư hỏng cầu sông Lô để xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc tiến hành sửa chữa, theo Thủ tướng, tiếp tục sử dụng cầu cũ hay không phụ thuộc vào đánh giá, tư vấn, giám sát chuyên môn. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh. phải đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới. Trước mắt cần nghiên cứu khảo sát, lắp đặt cầu phao phục vụ người dân đi lại trong lúc này nếu cần thiết.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới phù hợp quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới. Việc thiết kế cầu sông Lô mới phải rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn; cũng như phải khảo sát kỹ hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, việc triển khai không kéo dài, hoàn thành trong 1 năm (trước ngày 1/3/2027), phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại. Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án cầu sông Lô mới; đồng thời các đơn vị Quân đội tham gia, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ triển khai dự án.

Về kinh phí, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm việc giải phóng mặt bằng nhanh phục vụ dự án và đường dẫn hai đầu cầu; Trung ương hỗ trợ tỉnh Phú Thọ kinh phí phần xây lắp cầu từ nguồn dự phòng của năm 2025 chuyển sang; và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Trụ cầu sông Lô bị hư hỏng nặng, lộ phần móng cọc. Ảnh: VGP

Văn phòng Chính phủ cũng vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN ngày 14/02/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện và hoàn thành trong 02 (hai) ngày; bảo đảm trước 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ phải có cầu phao phục vụ nhân dân (lưu ý thông báo công khai thời gian sử dụng để người dân chủ động đi lại). Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.