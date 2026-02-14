Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

GPMB Đại lộ Thăng Long, đoạn từ QL 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đạt hơn 91%

14-02-2026

Đến ngày 13/2, xã Hòa Lạc đã hoàn thành kiểm đếm 100%, bàn giao được 55,28ha đất, đạt 91,29% tổng diện tích cần thu hồi dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn từ QL 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

Liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long , đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, UBND xã Hòa Lạc cho biết: Đến ngày 13/2, xã Hòa Lạc đã hoàn thành kiểm đếm 100%, bàn giao được 55,28 ha, đạt 91,29% tổng diện tích đất cần thu hồi.

Xã Hòa Lạc chi trả bồi thường, GPMB cho các hộ dân

Bên cạnh đó, xã Hòa Lạc cũng khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường. Đến nay, xã đã phê duyệt và tổ chức chi trả cho 36,77 ha đất (đạt khoảng 60,7%) tổng diện tích thu hồi, với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng.

Hiện nay, có 7,82 ha đã phê duyệt phương án bồi thường chờ chi trả; 11,46 ha đang công khai dự thảo phương án; 3,36 ha đang xác nhận nguồn gốc đất và áp giá; 1,13 ha đang hoàn thiện hồ sơ. Hiện còn 5,27 ha chưa bàn giao, chiếm 8,5% tổng diện tích thu hồi.

UBND xã Hòa Lạc đang tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với từng trường hợp cụ thể, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong quý 1/2026.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, để tri ân các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng có hoàn cảnh khó khăn, UBND xã Hòa Lạc đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 14 hộ dân với tổng giá trị 44 triệu đồng.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

