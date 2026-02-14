Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Chốt" thời gian tạm đóng cửa sân bay Liên Khương

14-02-2026 - 15:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Xây dựng vừa ra quyết định đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ tháng 3 đến tháng 8 để sửa chữa.

Nhằm triển khai thi công các hạng mục của dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương", Bộ Xây dựng ra quyết định đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ 0 giờ ngày 4-3-2026 đến 23 giờ 59 ngày 25-8-2026 (giờ địa phương).

Đóng cửa sân bay Liên Khương từ tháng 3 đến tháng 8 - Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định, thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan; chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có các văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trong quá trình thi công các hạng mục của dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương" của Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương và các hồ sơ, tài liệu liên quan…

Theo Quy hoạch Cảng Hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt ngày 17-5-2024, Cảng Hàng không Liên Khương là cảng hàng không cấp 4E-cấp cao nhất ở Việt Nam hiện nay. Cảng sau khi nâng cấp sẽ có công suất phục vụ 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến công suất của cảng hàng không sẽ được nâng lên 7 triệu hành khách và 30.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không sẽ giữ nguyên nhà ga hành khách T1 công suất 2 triệu hành khách/năm, quy hoạch mới nhà ga hành khách T2 công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.

Đến năm 2050, sẽ mở rộng nhà ga hành khách T2 để tổng công suất toàn cảng đạt khoảng 7 triệu hành khách/năm, dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu…

Theo Dương Ngọc

Người lao động

