Phát hiện xe tải màu xám lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát

14-02-2026 - 11:37 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an Hà Nội phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Phát hiện xe tải màu xám lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội vừa phối hợp Đội quản lý thị trường số 3, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện xe tải vận chuyển 350 kg nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phát hiện xe tải màu xám lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát - Ảnh 2.

Nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Hồi 14h ngày 13/02/2026, tại đầu ngõ 28 Xuân La, phường Tây Hồ, Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội vừa phối hợp Đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra một xe tải có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra trên xe có 350kg nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chủ số hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Phát hiện xe tải màu xám lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng vi phạm

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý số hàng trên theo quy định.

    Trở lên trên