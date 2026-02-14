Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TPHCM ra thông báo quan trọng, người dân cần biết

14-02-2026 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an TPHCM đã phát thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả Lý lịch tư pháp, người dân cần biết

Ngày 13-2, Công an TPHCM đã phát thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả Lý lịch tư pháp.

Cụ thể, kể từ ngày 23-2, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Lý lịch tư pháp của Công an TPHCM tại địa chỉ số 258 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM được chuyển đến địa chỉ số 161 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TPHCM.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TPHCM sẽ nghỉ Tết từ ngày 14-2 đến hết ngày 22-2, ngày 23-2 làm việc lại.

Công an TPHCM ra thông báo quan trọng, người dân cần biết- Ảnh 1.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Lý lịch tư pháp của Công an TPHCM sẽ đặt tại 3 địa chỉ như sau:

- Số 161 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TPHCM; số điện thoại: 0693.187.118 và 0693.187.117.

- Số 681 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ Dầu Một, TPHCM; số điện thoại: 0693.509.231.

- Số 4 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TPHCM; số điện thoại: 0254.351.5555.


Theo Phạm Dũng

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng nghìn người Bắc Ninh vừa đón nhận tin vui lớn dịp đầu năm

Hàng nghìn người Bắc Ninh vừa đón nhận tin vui lớn dịp đầu năm Nổi bật

Doanh nghiệp Đà Nẵng, An Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên... có động thái bất thường, Cục Thuế đưa ra cảnh báo 'nóng'

Doanh nghiệp Đà Nẵng, An Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên... có động thái bất thường, Cục Thuế đưa ra cảnh báo 'nóng' Nổi bật

Những công trình giao thông tiêu biểu của Hà Nội hoàn thành trong năm qua

Những công trình giao thông tiêu biểu của Hà Nội hoàn thành trong năm qua

09:31 , 14/02/2026
Thủ tướng: Biến những "cơ hội mùa Xuân" thành "thắng lợi của cả năm"

Thủ tướng: Biến những "cơ hội mùa Xuân" thành "thắng lợi của cả năm"

09:00 , 14/02/2026
Yêu cầu bổ sung chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Yêu cầu bổ sung chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

08:31 , 14/02/2026
Hai nước Đông Nam Á dự kiến xây cầu kết nối, có thể tác động tích cực đến Việt Nam

Hai nước Đông Nam Á dự kiến xây cầu kết nối, có thể tác động tích cực đến Việt Nam

08:00 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên