Công an TPHCM ra thông báo quan trọng, người dân cần biết

Ngày 13-2, Công an TPHCM đã phát thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả Lý lịch tư pháp.

Cụ thể, kể từ ngày 23-2, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Lý lịch tư pháp của Công an TPHCM tại địa chỉ số 258 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM được chuyển đến địa chỉ số 161 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TPHCM.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TPHCM sẽ nghỉ Tết từ ngày 14-2 đến hết ngày 22-2, ngày 23-2 làm việc lại.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Lý lịch tư pháp của Công an TPHCM sẽ đặt tại 3 địa chỉ như sau:

- Số 161 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TPHCM; số điện thoại: 0693.187.118 và 0693.187.117.

- Số 681 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ Dầu Một, TPHCM; số điện thoại: 0693.509.231.

- Số 4 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TPHCM; số điện thoại: 0254.351.5555.



