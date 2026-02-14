Hai nước Đông Nam Á dự kiến xây cầu kết nối, có thể tác động tích cực đến Việt Nam

Kế hoạch xây cầu Hữu nghị Lào–Thái số 6 đang được hai nước thúc đẩy sau các cuộc làm việc gần đây về điều chỉnh thiết kế và lộ trình triển khai. Theo Bangkok Post, dự án cây cầu bắc qua sông Mekong này nằm trên tuyến Ubon Ratchathani (Thái Lan) – Salavan (Lào), và phía Lào đã đề nghị Thái Lan hỗ trợ tài chính cho một phần hạng mục cầu chính, ước khoảng 185 triệu baht (5,95 triệu USD). Vientiane Times nêu chi tiết hơn: các cơ quan phía Lào đang hoàn thiện khung ngân sách để đàm phán khoản vay từ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA) của Thái Lan trước khi trình đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2028.

Báo Thái (Thai Rath – bản tiếng Anh) cập nhật rằng dự án cầu Hữu nghị số 6 (Ubon Ratchathani–Salavan) có tổng mức đầu tư khoảng 5,221 tỷ baht (thông tin cập nhật giữa năm 2025 theo bài báo), bao gồm các phần việc đường và công trình cửa khẩu hai phía, phần cầu qua sông, và chi phí quản lý dự án. Tổng vốn này tương đương khoảng 167,8 triệu USD.

Về lộ trình triển khai, Vientiane Times cho biết kế hoạch hiện nay hướng tới việc trình Nội các Thái Lan năm 2028, sau đó đấu thầu – ký hợp đồng, dự kiến đóng cọc năm 2029 và thi công khoảng 3 năm, để mở cầu vào năm 2031. Bangkok Post cũng đưa ra mốc thời gian tương tự, nhấn mạnh dự án “đi đúng hướng” sau các cuộc đàm phán và điều chỉnh thiết kế.

Ý nghĩa kinh tế: giảm chi phí logistics, mở rộng hành lang thương mại

Vientiane Times nhận định một cây cầu tại vị trí Salavan–Ubon Ratchathani có thể cắt giảm chi phí logistics và mở thêm tuyến thương mại kết nối sang các thị trường trong khu vực, bao gồm cả các hướng vận tải đi Việt Nam và Trung Quốc. Ở góc nhìn “hạ tầng – kết nối”, Bangkok Post đặt dự án trong chuỗi các cây cầu hữu nghị qua Mekong vốn đóng vai trò quan trọng cho thương mại biên giới và giao thông liên quốc gia giữa Thái Lan và Lào.

Tỉnh Salavan của Lào nằm chìa ra biên giới phía Tây tiếp giáp với tỉnh Quảng Trị của Việt Nam qua cặp Cửa khẩu quốc tế La Lay – La Lay, là một trong hai cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh này. Việc mở cửa khẩu La Lay từ tháng 6/2014 đã tạo ra dòng lưu thông thương mại và con người giữa hai bên, hình thành kết nối quan trọng trong hành lang kinh tế Đông – Tây (East-West Economic Corridor) kết nối Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị và Salavan được thiết lập xuyên suốt nhiều năm qua các hoạt động trao đổi chính sách biên giới và quản lý cửa khẩu nhằm củng cố an ninh, trật tự và thuận lợi hóa thương mại. Tháng 12/2025, hai bên tiếp tục ký kết hợp tác duy trì quản lý biên giới, trao đổi thông tin và tăng cường các hoạt động hợp tác để xây dựng “biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Thực tế, tuyến hành lang kinh tế Quảng Trị – Salavan – Ubon Ratchathani được giới chuyên gia đánh giá là cơ hội để thúc đẩy kết nối vận tải, giảm chi phí logistics và mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp cả hai nước. Điều này hỗ trợ di chuyển hàng hóa từ miền Trung Việt Nam sang Lào, Thái Lan và ngược lại, gia tăng lưu lượng thương mại biên giới và thu hút đầu tư vào vùng sâu vùng xa.

