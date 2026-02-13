Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào phố Khâm Thiên giờ cao điểm

13-02-2026 - 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sở Xây dựng Hà Nội thí điểm cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái trên phố Khâm Thiên theo khung giờ để giảm thiểu ùn tắc.

Ngày 13/2, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Hà Nội sẽ cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái hoạt động trong các khung giờ cao điểm sáng từ 6h - 9h (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật) theo chiều và đoạn từ Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn.

Đồng thời, thành phố cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái hoạt động hoạt động trong các khung giờ cao điểm chiều từ 16h - 19h30 (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật) theo chiều và đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa.

Hà Nội cũng sẽ bổ sung, lắp đặt dải phân cách giữa đoạn từ số nhà 88 đến số nhà 132 (khoảng 100m).

Phố Khâm Thiên, Hà Nội. (Ảnh: Văn Huy).

Theo Sở Xây dựng, thời gian thực hiện thí điểm diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 14/2 đến ngày 14/5.

Sở Xây dựng cũng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch sơn, lắp đặt dải phân cách giữa, các biển báo hướng dẫn từ xa tại các đường giao với phố Khâm Thiên cho phù hợp theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Sở Xây dựng giao Giao Phòng Kiểm tra giao thông vận tải phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm.

Đơn vị này cũng được giao phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Cùng với đó, Sở Xây dựng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Theo Minh Tuệ

VTC News

