Cách TP HCM 120 km, khu nghỉ dưỡng hơn 4 tỷ USD lần đầu cho phép người Việt Nam vào chơi casino

The Grand Ho Tram có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 4 tỷ USD, trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế hàng đầu. Dự án này tích hợp các trung tâm chăm sóc - trị liệu sức khỏe, trung tâm thể thao - giải trí đa dạng, khu vui chơi gia đình và trung tâm sự kiện - hội nghị đạt chuẩn quốc tế (MICE).

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, The Grand Ho Tram được vinh danh tại ba giải thưởng lớn. Kết quả này phản ánh năng lực toàn diện trong lưu trú, tổ chức sự kiện và trải nghiệm khách hàng.

Cụ thể, The Grand Ho Tram nhận Giải thưởng Du lịch ASEAN 2026 - Địa điểm tổ chức sự kiện xuất sắc nhất Việt Nam, ghi nhận thế mạnh trong lĩnh vực MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm); Tatler Best of Vietnam 2026, tôn vinh chất lượng dịch vụ cao cấp và phong cách sống thượng lưu; Travellive Hotlist 2025 - Khu nghỉ dưỡng gia đình hàng đầu.

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết, các giải thưởng này là sự ghi nhận cho hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế và chất lượng dịch vụ ổn định dành cho nhiều phân khúc khách hàng.

Chính thức tham gia chương trình thí điểm casino dành cho người Việt

Kể từ đầu năm nay, hoạt động casino được định vị là một phần trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Ho Tram.

Bên cạnh các những ghi nhận tích cực với các thế mạnh về chát lượng dịch vụ, The Grand Ho Tram vừa chính thức tham gia chương trình thí điểm casino dành cho người Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 5/1/2026, casino The Grand Ho Tram chính thức tham gia chương trình thí điểm được Chính phủ phê duyệt, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia sử dụng dịch vụ casino theo các điều kiện và quy định hiện hành. Việc này được coi là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của khu nghỉ dưỡng đối với việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thúc đẩy mô hình giải trí có trách nhiệm và vận hành theo chuẩn mực quốc tế.

Hơn nữa, kể từ đầu năm nay, hoạt động casino được định vị là một phần trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Ho Tram, bên cạnh dịch vụ lưu trú, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, sân golf, sự kiện và giải trí.

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, The Grand Ho Tram giới thiệu chương trình lễ hội được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp cho gia đình, cặp đôi và du khách nghỉ dưỡng. Cụ thể, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động truyền thống như múa lân, không gian trang trí đậm sắc xuân, các hoạt động văn hóa đặc trưng, thực đơn Tết và nhiều chương trình giải trí diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ.

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, chuỗi hoạt động Tết tiếp tục thể hiện cam kết của The Grand Ho Tram trong việc tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam, cũng như mang đến một kỳ nghỉ hiện đại, đẳng cấp dành cho du khách trong nước và quốc tế.

Khu nghỉ dưỡng tọa lạc ở vị trí đắc địa

The Grand Ho Tram nằm ở vị trí đắc địa thuận lợi về giao thông.

The Grand Ho Tram đang được coi là điểm đến hấp dẫn cho du khách ở trong và ngoài nước khi nằm ở vị trí đắc địa của Hồ Tràm. Nơi đây nằm cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 50 km và trung tâm tài chính TP HCM 120 km. Ngoài ra, Hồ Tràm còn được hỗ trợ hệ thống hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư nâng cấp mở rộng với các tuyến cao tốc trọng điểm như Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành. Lợi thế này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tạo điều kiện để địa phương đón hàng triệu lượt khách quốc tế và khách nội địa mỗi năm.

Đáng chú ý, dự án The Grand Ho Tram quy tụ các tiện ích như sân golf The Bluffs thuộc top đầu thế giới, casino phong cách Las Vegas, cùng với các thương hiệu khách sạn danh tiếng như InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion, cung cấp hơn 1.250 phòng, suite và biệt thự, trải dài trên 2,2 km bãi biển.

Trong đó, The Bluffs liên tục nhận nhiều giải thưởng danh tiếng như "Sân gôn mới tốt nhất thế giới" và nhiều năm liền giữ danh hiệu "Sân gôn tốt nhất Việt Nam". The Bluffs cũng chính là sân gôn đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh trong "Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới" do Tạp chí Golf Digest uy tín trao tặng.