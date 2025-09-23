Đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino Hồ Tràm TP HCM

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

Đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino ở Vân Đồn và Hồ Tràm (Ảnh minh hoạ: AI)

Theo cơ quan soạn thảo, việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc đã chấm dứt từ ngày 1-1-2025. Do đó, cần có quy định về việc chấm dứt hay tiếp tục cho người Việt Nam vào chơi casino để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với đó, dự án casino Vân Đồn đã được Bộ Chính trị cho phép thí điểm 3 năm kể từ ngày đi vào hoạt động và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đang lựa chọn nhà đầu tư; dự án casino Hồ Tràm hiện kinh doanh casino và chỉ cho người nước ngoài vào chơi.

Việc xây dựng, ban hành nghị quyết về việc kết thúc thí điểm và chính thức cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (An Giang) và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại dự án casino Vân Đồn (Quảng Ninh), casino Hồ Tràm (TP HCM) nhằm thể chế hóa chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ đây đồng thời là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện, có phương án kinh doanh và quản lý người chơi; các bộ, ngành thực hiện quản lý, giám sát việc cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino.

Theo nội dung dự thảo, kết thúc thí điểm và chính thức cho người Việt Nam đủ điều kiện được vào chơi casino tại dự án Phú Quốc (tỉnh An Giang). Việc quản lý người Việt Nam vào chơi casino thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 03 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

Dự thảo cũng quy định thí điểm cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 5 năm tính từ thời điểm dự án đi vào hoạt động.

Thí điểm cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TP HCM) trong thời hạn 5 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp có văn bản báo cáo cho Bộ Tài chính, UBND TP HCM.

Tổ hợp nghỉ dưỡng casino Hồ Tràm thuộc hai xã Phước Thuận, Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay thuộc TP HCM.