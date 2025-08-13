Nên cho người Việt chơi casino để tăng thu ngân sách

"Giữ chân" dòng tiền

Đồng tình với đề xuất mới đây của Bộ Tài chính là thí điểm cho người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino đáp ứng các quy định, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nói: " Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề xuất cho phép mở casino cho người Việt vào chơi để quản lý dòng tiền và tăng nguồn thu ngân sách. Bởi nếu quản lý tốt sẽ ngăn dòng tiền chảy ra nước ngoài, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách, góp phần lo an sinh xã hội”.

Đại biểu Hòa dẫn chứng, khi Việt Nam chưa triển khai chính sách trên thì người dân trong nước nếu có nhu cầu sẽ phải sang Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc...để chơi.

“ Tôi đồng tình với việc cho người Việt chơi casino nhằm quản lý và thu hút dòng tiền. Tránh tư tưởng không quản được thì cấm. Đây cũng là dịch vụ đang được nhiều nước trên thế giới triển khai. Nếu Việt Nam không cho chơi công khai thì nhiều người vẫn chơi lén lút mà trong khi đó ta lại không thu một đồng thuế nào ”, ông Hòa nói.

Đại biểu Hòa cũng lạc quan cho rằng, việc mở cửa cho người Việt vào chơi casino nếu được thiết kế và vận hành trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ thì có thể tạo ra những hiệu ứng lan tỏa tích cực.

“Trước hết, đó là cơ hội để giữ lại dòng chi tiêu nội địa, sau đó là biến Việt Nam thành một điểm đến hấp dẫn của loại hình giải trí cao cấp, từ đó hút du khách quốc tế. Chính sách này sẽ giúp tăng tính cạnh tranh của điểm đến trong bối cảnh nhiều quốc gia lân cận đang đầu tư mạnh vào casino để kích thích du lịch”, đại biểu Hòa nhận định.

Nhiều ý kiến đồng tình với việc cho phép người Việt chơi casino. (Ảnh minh họa)

Đồng quan điểm, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần lữ hành Vietluxtour, cũng nhấn mạnh: “Tôi cho rằng việc mở cửa casino cho người Việt có thể tạo "cú hích" cho ngành du lịch nếu được triển khai bài bản, bởi casino vốn là một sản phẩm du lịch đặc thù. Nếu kết hợp cùng khách sạn, hội nghị, ẩm thực, mua sắm...sẽ hình thành tổ hợp du lịch giải trí trọn gói, thu hút cả khách quốc tế lẫn nội địa. Việc thí điểm cho người Việt vào chơi còn giúp giữ lại một lượng lớn chi tiêu trong nước, tăng nguồn thu ngân sách và tạo thêm động lực phát triển hạ tầng, dịch vụ”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng nêu thực trạng mỗi ngày có hàng nghìn người xuất cảnh qua Campuchia, trong số đó không ít người qua chỉ để đánh bạc. Hay hàng triệu lượt khách Việt đi du lịch Singapore, Macau, Hong Kong hàng năm cũng có nhu cầu vào casino giải trí và thử vận may.

Trong khi đó ở trong nước, đến nay chỉ có duy nhất casino Phú Quốc (An Giang) được phép thí điểm cho người Việt vào chơi, các casino còn lại đều không cho phép. Điều này chứng tỏ dư địa để casino thu hút người Việt Nam là rất lớn nên ta cần triển khai sớm để khai thác.

Cho chơi nhưng cần quản lý chặt

Tuy đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính nhưng các ý kiến vẫn nhấn mạnh khi mở casino cho người Việt vào chơi thì cần có sự đánh giá thực tiễn để có những giải pháp quản lý cụ thể.

Theo ông Trần Thế Dũng, chỉ nên đặt casino tại các tổ hợp du lịch quy mô lớn, đã có hệ sinh thái du lịch đồng bộ như Phú Quốc, Vân Đồn, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An...đồng thời cần có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, với mục tiêu là biến casino thành một mảnh ghép trong tổ hợp du lịch giải trí, chứ không phải nơi thuần túy để đánh bạc.

“Nếu cho mở và chúng ta quản lý tốt thì rất nên làm vì sẽ đáp ứng được nhu cầu của du khách, đồng thời tăng thu ngân sách, hạn chế dòng tiền bị chảy ra nước ngoài. Mặc dù vậy, phải đảm bảo người vào chơi casino sẽ chơi lành mạnh, không gây hệ luỵ, vấn nạn cho xã hội. Nên quy định đối tượng được vào chơi, số tiền chơi mỗi lần”, ông Dũng nêu quan điểm.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng cho rằng, nếu đề xuất của Bộ Tài chính được thông quan thì ngay khi triển khai cần có quy định rõ ràng, chi tiết về đối tượng được tham gia chơi và mức tiền chơi. Đặc biệt không triển khai đại trà mà chỉ triển khai tại những địa phương có khách du lịch đến nhiều, đặc biệt là khách quốc tế.

Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất thí điểm cho người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino đáp ứng các quy định. Theo đó, người Việt sẽ phải mua vé với mức giá 2,5 triệu đồng theo ngày hoặc 50 triệu đồng theo tháng. Mức này gấp 2 - 2,5 lần so với giá vé đang áp dụng.

Ngoài ra, người Việt Nam phải đủ 21 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự. Người Việt được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino chỉ được sử dụng VND để đổi đồng tiền quy ước và được đổi đồng tiền quy ước này ra tiền Việt khi không sử dụng hết.

Người chơi chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu khi xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh casino để vào chơi.

Đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất đơn vị kinh doanh casino có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và lưu giữ các hồ sơ, dữ liệu tối thiểu 5 năm; hạch toán riêng khoản thu từ tiền vé, kê khai số lượng người Việt vào chơi casino và nộp tiền bán vé vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.