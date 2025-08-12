Từ 15/8, dùng thẻ BHYT theo cách này sẽ bị phạt đến 5 triệu, người dân cần lưu ý những gì?

Theo trang web của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Nghị định 188/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2025 đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Điểm đáng chú ý là người tham gia BHYT có thể nhận thẻ bản điện tử hoặc bản giấy, với giá trị pháp lý tương đương nhau. Việc cấp thẻ có thể thực hiện qua nhiều kênh: Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VssID của cơ quan BHXH, bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan BHXH. Cách tiếp cận đa dạng này nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi làm thủ tục.

Nghị định quy định thời gian xử lý hồ sơ cấp thẻ là không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan BHXH sẽ phát hành thẻ BHYT bản điện tử lên ứng dụng VssID, gửi qua email và liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID của người tham gia. Với bản giấy, cơ quan BHXH có thể gửi trực tiếp đến người tham gia hoặc thông qua tổ chức quản lý. Việc song song duy trì cả bản giấy và bản điện tử nhằm đảm bảo tính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Theo báo Lao Động, Nghị định 188/2025 cũng quy định chặt chẽ về việc thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa thẻ BHYT trong trường hợp phát hiện vi phạm. Các vi phạm bao gồm: gian lận thông tin về đối tượng hoặc mức hưởng để được cấp thẻ; người đứng tên thẻ không tiếp tục tham gia BHYT; cấp trùng thẻ; và một số hành vi gian lận khác. Ngoài ra, thẻ cũng có thể bị tạm giữ hoặc tạm khóa khi người đi khám, chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT của người khác.

Từ 15/8, dùng thẻ BHYT theo cách này sẽ bị phạt đến 5 triệu. (Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

Khi phát hiện hành vi vi phạm, cơ sở khám chữa bệnh phải thông báo cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH sẽ tiến hành thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ, đồng thời thông báo cho người tham gia biết về quyết định này. Trong trường hợp thẻ bị tạm khóa hoặc tạm giữ, người vi phạm cần thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, cơ quan BHXH sẽ mở khóa thẻ điện tử hoặc trả lại thẻ giấy.

Các quy định mới này nhằm đảm bảo nghĩa vụ của người tham gia BHYT theo luật định: sử dụng thẻ đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ. Việc bổ sung cơ chế kiểm soát chặt chẽ và chế tài cụ thể sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng trục lợi bảo hiểm, bảo vệ quỹ BHYT và quyền lợi chính đáng của người tham gia. Đồng thời, việc cấp thẻ qua nhiều kênh giúp hiện đại hóa quy trình, phù hợp xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và y tế.