Vành đai 3: Đếm ngược ngày khai thông các đoạn tuyến

Sáng 12-8, Đoàn công tác số 1 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM chủ trì, cùng ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV, đã khảo sát một số công trình đầu tư trọng điểm trên địa bàn, trong đó có dự án đường Vành đai 3 TP HCM.

Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%

Tại công trường nút giao Tỉnh lộ 10, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, báo cáo đến nay, toàn bộ báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 68.728 tỉ đồng. Các địa phương đã chia 4 dự án xây dựng thành 31 gói thầu (21 gói xây lắp, 10 gói phục vụ khai thác). Hiện đã phê duyệt 27 gói thầu, còn 5 gói đang thẩm định, dự kiến hoàn tất trong quý III/2025.

Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% với 611 ha đất thu hồi. Tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật cũng cơ bản hoàn tất. Các gói thầu xây lắp đang tăng tốc thi công, tổng sản lượng toàn dự án đạt khoảng 12.252/24.623 tỉ đồng (50% khối lượng). Cụ thể:

Dự án thành phần 1: 10 gói thầu chính thi công cầu cạn, xử lý đất yếu, sản lượng 8.262/16.578 tỉ đồng (49,8% khối lượng), đạt 100,26% kế hoạch.

Dự án thành phần 3: thi công nút giao Bến Lức – Long Thành, Hương Lộ 19, ĐT.25B, ĐT.25C, sản lượng 790/1.853 tỉ đồng (42,6%), đạt 95,41% kế hoạch.

Dự án thành phần 5: thi công cầu, hầm, thoát nước, xử lý nền bằng CDM, sản lượng 1.847/4.354 tỉ đồng (42,4%), đạt 83,24% kế hoạch.

Dự án thành phần 7: hoàn thiện kết cấu dưới và trên của cầu, hầm, thoát nước, sản lượng 1.353/1.838 tỉ đồng (73,6%), đạt 100,15% kế hoạch.

Thông xe kỹ thuật một số hạng mục

Theo mốc tiến độ, ngày 19-8-2025 sẽ thông xe kỹ thuật một số hạng mục nút giao TP HCM – Long Thành – Dầu Giây đồng bộ với cầu Nhơn Trạch. Ngày 31-12-2025, phấn đấu thông xe tuyến chính cao tốc 24,1 km (DATP1: 14,7 km cầu cạn; DATP7: 6,4 km; DATP5: 3 km) và thông xe kỹ thuật khoảng 41,4 km. Đến 30-6-2026, toàn tuyến 76,3 km, gồm cả đường song hành, sẽ đưa vào khai thác.

Nguồn vật liệu xây dựng được đảm bảo, gồm 1,6 triệu m³ đất đắp, 3,4 triệu m³ cát đắp, 0,4 triệu m³ cát xây dựng và 3,3 triệu m³ đá. Ông Lương Minh Phúc cho biết hiện sản lượng bình quân đạt 50%, các đơn vị đang phấn đấu 70% để thông xe toàn tuyến theo mốc, trong đó 19-8 sẽ thông xe giai đoạn 1, 31-12 thông xe chính thức 22 km, các đoạn còn lại thông xe kỹ thuật.

TP HCM cũng giao hoàn thiện nút giao Tân Vạn, bổ sung cầu song hành 4 làn cho cầu Bình Gởi, nâng cấp 15 km cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, triển khai các nút giao Gò Công (TP Thủ Đức) nối cầu Đồng Nai và Vành đai 2, cùng trục Đông – Tây từ Võ Văn Kiệt nối dài đến Vành đai 3.

