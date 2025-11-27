Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Muốn vào chơi casino, người Việt cần có thu nhập từ 10 triệu đồng

27-11-2025 - 16:45 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người Việt đã có thể vào chơi casino.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 8/2025/NQ-CP ngày 26/11/2025 về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.

Nghị quyết cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày 26/11/2025.

Đồng thời, thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (Thành phố Hồ Chí Minh) trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 26/11/2025; tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino Hồ Tràm và Vân Đồn dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11.

Doanh nghiệp thực hiện dự án casino có trách nhiệm tổ chức kinh doanh, quản lý người Việt Nam đủ điều kiện chơi casino bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Việc quản lý người Việt vào casino và tổ chức kinh doanh loại hình này được thực hiện theo các quy định hiện hành. Cụ thể, người Việt chỉ được vào chơi nếu từ 21 tuổi trở lên, có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng một tháng hoặc là người chịu thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 trở lên.

Cả nước có 9 dự án casino hoạt động (6 quy mô nhỏ và 3 lớn). Trong đó, casino đầu tiên cho người Việt vào chơi là Corona Phú Quốc, do Công cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư. Casino này nằm trong quần thể dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, gồm 1.470 máy trò chơi, 147 bàn.

Nóng: Người Việt đủ điều kiện chơi casino chính thức được vào chơi casino Phú Quốc

Theo Dy Khoa

