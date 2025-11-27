Nóng: Người Việt đủ điều kiện chơi casino chính thức được vào chơi casino Phú Quốc

Sau nhiều năm vận hành, Corona Casino Phú Quốc (Kiên Giang) đã trở thành điểm đến giải trí – du lịch quy mô quốc tế, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng ngân sách cho địa phương.



Cụ thể, Nghị quyết cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày 26/11/2025.

Đồng thời, thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TP. HCM) trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 26/11/2025; tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Nghị quyết nêu rõ, việc quản lý người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino, kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh casino tại các dự án casino theo quy định ở trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino Hồ Tràm và Vân Đồn dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Tính đến nay, Việt Nam có 9 dự án casino được cấp phép, nhưng chỉ khoảng một nửa đang hoạt động thực tế. Lớn nhất là Corona Casino Phú Quốc (Kiên Giang), do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư. Casino này nằm trong quần thể dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, quy mô 1.470 máy trò chơi và 147 bàn chơi trên diện tích sàn hơn 18.000m2, thiết kế theo chuẩn quốc tế. Corona cũng là casino đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được phép thí điểm cho người Việt vào chơi. Sau nhiều năm vận hành, Corona đã trở thành điểm đến giải trí – du lịch quy mô quốc tế, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng ngân sách cho địa phương.

Về phần Casino Hồ Tràm, dự án này nằm trong khu nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), với tổng vốn đầu tư hơn 4,2 tỷ USD. Dự án do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, công ty con của Asian Coast Development (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư. Casino Hồ Tràm có diện tích 5.000 m2, cung cấp 90 trò chơi truyền thống và hàng trăm máy điện tử. Sau giai đoạn khó khăn kéo dài, casino này hiện đã hoạt động ổn định, thu hút lượng lớn du khách quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Dự án casino Vân Đồn (Quảng Ninh) – từng được kỳ vọng trở thành trung tâm giải trí lớn nhất miền Bắc với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD. Ban đầu, dự án do Tập đoàn Genting (Malaysia) đề xuất xây dựng. Tuy nhiên, sau khi tập đoàn này rút khỏi dự án khu phức hợp Nam Hội An (Quảng Nam) trị giá 4 tỷ USD, có hạng mục khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, Genting cũng đồng thời tuyên bố không tiếp tục theo đuổi các dự án khác tại Việt Nam. Kể từ đó, nhiều nhà đầu tư quốc tế đã đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vân Đồn. Trong số này có Las Vegas Sands (Mỹ), Phoenix Macau Tailoi (Ma Cao, Trung Quốc), Quỹ đầu tư Westar (Australia), Tập đoàn ISC (Australia),... Sau nhiều năm "án binh bất động", dự án đang có tín hiệu khởi động trở lại khi UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã chấp thuận Công ty Cổ phần Mặt trời Vân Đồn (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm nhà đầu tư thực hiện dự án, mở ra hy vọng hồi sinh sau nhiều năm đình trệ.

Được biết, năm 2016, Bộ Chính trị cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc và Vân Đồn. Thời gian thí điểm là 03 năm. Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ có Casino Phú Quốc hoạt động kinh doanh từ tháng 1/2019. Theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, việc thí điểm được thực hiện đến tháng 1/2022.

Năm 2022, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho phép kéo dài thời gian thí điểm thêm 2 năm tại Casino Phú Quốc đến hết năm 2024. Bộ cho biết do đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng tới kinh doanh casino, nên thời gian thí điểm ngắn, kết quả đem lại chưa như mong muốn.

Tháng 5/2024, Bộ Chính trị có kết luận, trong đó đồng ý cho phép kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino đến hết năm 2024 đối với dự án tại Phú Quốc.



