Công an đưa ra cảnh báo mới liên quan đến tuyển nghĩa vụ quân sự, người dân nên nắm rõ

25-11-2025 - 16:09 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo chiêu trò lừa đảo lợi dụng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Công an đưa ra cảnh báo mới liên quan đến tuyển nghĩa vụ quân sự, người dân nên nắm rõ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, khi các địa phương trên cả nước triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, nhiều đối tượng đã lợi dụng thời điểm này để thực hiện các chiêu trò lừa đảo. Các thủ đoạn biến tướng nhanh, hoạt động cả ngoài đời và trên không gian mạng, khiến người dân dễ rơi vào bẫy nếu thiếu cảnh giác.

Trên thực tế, nhiều đối tượng giả danh cán bộ quân sự, công an hoặc thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tiếp cận gia đình thanh niên trong diện khám tuyển. Chúng đưa ra lời hứa có thể “sắp xếp”, “lo lót” để được miễn, hoãn hoặc thay đổi kết quả khám sức khỏe. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền để “xử lý thủ tục”, rồi lập tức chiếm đoạt và biến mất. Không ít người dân mất số tiền lớn nhưng chỉ biết bị lừa khi không nhận được bất kỳ giấy tờ hay xác nhận nào.

Cùng với đó, một chiêu thức tinh vi hơn là mạo danh cơ quan nhà nước để gửi tin nhắn hoặc email kèm đường link giả mạo. Các đường link này thường yêu cầu người dân “cập nhật thông tin nghĩa vụ quân sự”, “đóng phí hồ sơ” hoặc “xác minh lý lịch”. Khi nhấp vào, người dân có nguy cơ bị dẫn đến website chứa mã độc, mất quyền kiểm soát thiết bị hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Không chỉ vậy, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều hội nhóm tự xưng cung cấp dịch vụ “bao đậu – bao rớt”, “tư vấn khám nghĩa vụ quân sự”, “lo hồ sơ”. Các nội dung này được quảng cáo rầm rộ, tạo cảm giác đáng tin, nhưng thực chất là bẫy nhằm đánh vào tâm lý lo lắng của người dân, từ đó dụ dỗ chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ mình bằng các biện pháp sau:

– Chỉ tiếp nhận thông tin từ kênh chính thống, thông báo bằng văn bản hoặc hệ thống truyền thanh địa phương.

– Không chuyển tiền, không cung cấp tài khoản, mã OTP, thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

– Không truy cập các liên kết lạ, không tải tệp đính kèm từ tin nhắn hoặc email không rõ nguồn gốc.

– Khi có nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp Ban Chỉ huy Quân sự hoặc Công an địa phương để xác minh.

Đồng thời, Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi người dân đồng hành, tích cực tố giác các hành vi lừa đảo liên quan đến công tác tuyển quân. Sự chủ động của người dân sẽ góp phần giữ vững tính công bằng, nghiêm túc và đúng pháp luật trong quá trình tuyển chọn và gọi nhập ngũ năm 2026.

Cục Thuế đưa ra thông báo mới, người dân cần nắm rõ

Bích Hường

