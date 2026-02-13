Việt Nam hoàn thành đàm phán với Nga về dự án trọng điểm quốc gia, tầm nhìn trăm năm

Dự án này là điện hạt nhân Ninh Thuận.

Chiều qua (12/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các Phó Thủ tướng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (PVN).

Tại phiên họp, theo các báo cáo, việc xúc tiến dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đã đạt nhiều kết quả cụ thể. Trong đó, cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; triển khai một số công việc về giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời đã hoàn thành việc đàm phán với phía Nga và thống nhất dự thảo Hiệp định liên Chính phủ hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

﻿Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện báo cáo về kết quả đàm phán với Nga

Thủ tướng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: VGP

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là yêu cầu cấp thiết và là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, gắn với yêu cầu về chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, thân thiện môi trường. Vì vậy, đòi hỏi phải tập trung, đẩy mạnh phát triển các nguồn điện, trong đó có điện hạt nhân.

Theo người đứng đầu Chính phủ, dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm chiến lược với tầm nhìn trăm năm, vì vậy phải triển khai các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm nhất; nội dung nào vượt thẩm quyền, nội dung nào còn vướng mắc thì báo cáo cụ thể lên cấp có thẩm quyền.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu trong vòng 2 ngày tới, các bộ, ngành liên quan dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẩn trương hoàn thiện báo cáo của Đảng ủy Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về kết quả đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với phía Nga và tình hình triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân.

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương tiến hành những phần việc có thể triển khai được ngay theo thẩm quyền, liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, với nguyên tắc cuộc sống của người dân ở nơi mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong quá trình trao đổi với các đối tác về triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được coi là dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Ảnh minh họa

Trên thực tế, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) được Quốc hội khóa XII phê duyệt chủ trương đầu tư kể từ năm 2009. Đến năm 2016, Quốc hội khóa XIV có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai dự án. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, cuối năm 2024, Trung ương Đảng và Quốc hội thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngày 4/2/2025, tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng đánh giá phát triển điện hạt nhân, xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề lớn, đại sự quốc gia, vấn đề khó, nhạy cảm nên cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng. Do đó, theo Thủ tướng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cần thiết thành lập Tổ công tác, tổ giúp việc chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo.

Hơn nữa, trong thời gian qua, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đã trải qua nhiều vòng đàm phán với phía Nga để trình Chính phủ 2 nước ký kết Hiệp định về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.