Hàng nghìn người Bắc Ninh vừa đón nhận tin vui lớn dịp đầu năm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc giao chủ đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du (nay là xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án được triển khai tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà đất Thành Đô làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà đất Thành Đô có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ của công ty ở mức 1.200 tỷ đồng.

Tổng diện tích sử dụng đất dự kiến cho dự án này khoảng 4,94 ha, quy mô dân số khoảng 3.000 người. Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, khu nhà ở xã hội được xây dựng trên quỹ đất khoảng 22.380,7 m², cung cấp từ 792 đến 1.030 căn hộ. Cụ thể: Nhóm XH-01 gồm 2 tòa nhà (X1, X2) cao 9 tầng, diện tích đất xây dựng khoảng 5.943 m², tổng diện tích sàn khoảng 20.100 m².

Nhóm XH-02 gồm 4 tòa nhà (X3, X4, X5, X6) cao 9 tầng, diện tích đất xây dựng khoảng 13.199,5 m², tổng diện tích sàn khoảng 58.000 m². Nhóm XH-03 gồm 1 tòa nhà cao 9 tầng, diện tích đất xây dựng khoảng 3.237,8 m², tổng diện tích sàn khoảng 15.300 m².

Tại các tòa nhà XH-01, XH-02, XH-03, tầng 1 được bố trí làm khu để xe phục vụ cư dân; từ tầng 2 đến tầng 9 là các căn hộ nhà ở xã hội.

Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm 3 công trình nhà ở thương mại cao 4 tầng; một trường mầm non cao 2 tầng trên diện tích đất khoảng 1.019 m² (diện tích sàn khoảng 1.650 m²); một trạm y tế cao 2 tầng trên diện tích đất khoảng 1.019 m² (diện tích sàn khoảng 816 m²); cùng bãi đỗ xe diện tích khoảng 1.028,7 m².

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, bao gồm công viên, cây xanh, sân thể thao, giao thông nội bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà, công trình vệ sinh và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng hơn 1.400 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án là 4 năm kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư.

Để đảm bảo dự án triển khai đúng kế hoạch, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Thành Đô phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn tài chính, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách hay lãng phí. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai minh bạch giá bán, giá thuê mua theo đúng quy định pháp luật.

Giá bán và giá cho thuê nhà ở xã hội tại đây sẽ không do doanh nghiệp tự quyết mà phải được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt để đảm bảo đúng đối tượng và phù hợp với túi tiền của người lao động.

Năm 2025, Bắc Ninh đã hoàn thành gần 20.000 căn hộ nhà ở xã hội, chiếm khoảng 20% trong tổng số căn hộ nhà ở xã hội của cả nước. Trong năm, khoảng 2 tuần tỉnh lại có thêm dự án mới được chấp thuận và thời điểm hiện nay, cứ khoảng 2 - 3 tuần sẽ có một dự án mới được mở bán, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn. Về nhiệm vụ trong năm 2026, Trung ương giao cho tỉnh Bắc Ninh hoàn thành khoảng 19.000 căn nhà ở xã hội; song tinh thần của tỉnh là sẽ phấn đấu hoàn thành trên 20.000 căn để đóng góp vào kết quả chung của cả nước, góp phần thúc đẩy nhà ở và thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn.



