Thủ tướng: Biến những "cơ hội mùa Xuân" thành "thắng lợi của cả năm"

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - đón Xuân huy hoàng" đã vượt lên trên khuôn khổ một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà đã trở thành "tiếng trống khai hội" giòn giã, báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi - một vận hội mới của đất nước bằng những kết quả ấn tượng.



Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng cho hay thành công của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ thể hiện bằng những kết quả tích cực về mặt kinh tế - thương mại, mà còn lan tỏa sâu rộng cả về bình diện văn hóa - xã hội.

Đây là minh chứng sinh động và là lời khẳng định cho sức mạnh nội sinh quốc gia, sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, tự lực, tự cường của toàn dân tộc.

Hội chợ là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, khát vọng "vươn tầm" và độ "phủ sóng" của hàng hóa, thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu với những ấn tượng sâu sắc, phản hồi tích cực, sự đánh giá cao và nhiều cơ hội xuất khẩu mới đến từ các đối tác.

Theo Thủ tướng, hội chợ Mùa xuân lần thứ I năm 2026 đã khép lại nhưng đây lại là lời chào xuân đầy khí thế, bản lĩnh và sự tự hào, khẳng định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với một tâm thế chủ động, sẵn sàng đón nhận những vận hội lớn để bứt phá.

Để tiếp tục phát huy tối đa kết quả của Hội chợ và biến những "cơ hội mùa Xuân" thành "thắng lợi của cả năm", Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì triển khai tổng kết, đánh giá hiệu quả của hội chợ, đúc rút bài học quý báu. Tập trung xây dựng chiến lược thực hiện sâu rộng và hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; chuyển đổi căn bản tâm thế người tiêu dùng từ "ưu tiên" sang "tin yêu" và "tự hào" khi dùng hàng Việt Nam.

Thủ tướng kêu gọi người tiêu dùng tiếp tục phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc trong từng hành vi tiêu dùng hàng ngày. "Hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái nhất, có trách nhiệm nhất, ủng hộ hàng Việt Nam bằng tình cảm và cả lý trí, bằng yêu cầu chuẩn mực cao, đòi hỏi khắt khe, giám sát chặt chẽ về chất lượng, làm nên thương hiệu hàng hóa Việt Nam" - Thủ tướng nhấn mạnh.