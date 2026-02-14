Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Luật Thủ đô sửa đổi sẽ được xem xét, thông qua theo trình tự rút gọn

14-02-2026 - 11:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo đó, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục rút gọn.

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ do Chính phủ là cơ quan trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan thẩm tra. Dự án này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 3/2026.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Điện lực, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Cả hai dự án trên sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thành dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ Kỳ họp thứ nhất sang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trong khi đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở được điều chỉnh thành dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ Kỳ họp thứ nhất sang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết vừa được ban hành cũng bổ sung dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định điều chỉnh thời gian trình Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế từ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 sang Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Đối với dự án Luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính sẽ đưa ra khỏi Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo Luân Dũng

Báo Tiền Phong

