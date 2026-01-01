Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốt trong năm 2026

01-01-2026 - 16:25 PM | Sống

Đã sang năm 2026 và đây là những điều bạn không thể chần chừ để phòng chống ung thư - căn bệnh ngày càng nhiều người mắc.

Ung thư luôn là nỗi lo kinh hoàng trong xã hội hiện đại, bởi không ai biết tế bào ung thư có "lẻn" vào cơ thể chúng ta chưa, và nếu có thì khi nào nó cất cánh phát triển thành bệnh thật sự. Theo chuyên gia, hiểu đúng về cơ chế hình thành của tế bào ung thư ngay từ năm 2026 chính là nền tảng để mỗi người chủ động phòng ngừa sớm hơn, sống khỏe hơn.

1. Ăn uống khoa học để tế bào ung thư "đói" ngay từ bàn ăn

3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốt trong năm 2026- Ảnh 1.

Chế độ ăn uống là bước đầu tiên trong chiến lược phòng ngừa ung thư. Thực phẩm chính là nguồn "dinh dưỡng" quyết định phản ứng của cơ thể với các tổn thương tế bào. Một chế độ ăn cân bằng gồm:

- Rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt giúp bổ sung chất xơ và chất chống oxy hoá, những chất được chứng minh giảm nguy cơ ung thư.

- Hạn chế đường, thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, vì chúng là yếu tố kích thích quá trình viêm và tăng cơ hội đột biến tế bào.

- Chế biến lành mạnh, ưu tiên hấp hoặc luộc để giữ nguyên dinh dưỡng và tránh sản sinh hợp chất gây hại.

Nhắc cho năm 2026: Hãy biến việc ăn uống lành mạnh thành thói quen không thể thiếu trong kế hoạch sống khỏe, bởi chính bàn ăn hàng ngày đang quyết định cơ hội sống khỏe hay "sinh bệnh" trong tương lai.

2. Lối sống tích cực: Giấc ngủ đủ, cố gắng giảm stress để nâng cao hệ miễn dịch

3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốt trong năm 2026- Ảnh 2.

Một cơ thể có hệ miễn dịch khỏe mạnh là hàng rào phòng vệ hiệu quả nhất chống lại tế bào ung thư:

- Ngủ đủ 7-8 tiếng/ngày và sắp xếp lịch làm việc, nghỉ ngơi hợp lý giúp cơ thể phục hồi.

- Giảm căng thẳng kéo dài vì stress mãn tính làm suy yếu hệ miễn dịch theo thời gian.

- Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia - những tác nhân tăng mạnh nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, đặc biệt là phổi và gan.

Nhắc cho năm 2026: Đừng để lối sống bận rộn "giết dần" sức đề kháng của bạn, bởi phòng bệnh từ tinh thần và sinh hoạt lành mạnh còn hiệu quả hơn cả thuốc men.

3. Tập thể dục đều đặn: Thân khỏe tạo "bức tường" chặn tế bào ung thư

3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốt trong năm 2026- Ảnh 3.

Vận động không đơn thuần giúp đẹp dáng mà còn là vũ khí phòng chống ung thư được khoa học chứng minh:

- Tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần hoặc vận động mạnh 75 phút.

- Hoạt động thể chất đều đặn giúp giảm insulin và estrogen trong máu, hạn chế môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.

- Kiểm soát cân nặng, giảm béo phì, một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vú, đại tràng, tuyến tụy…

Nhắc cho năm 2026: Hãy coi vận động như "thuốc sống" mỗi ngày, bởi một cơ thể linh hoạt chính là khởi nguồn của sức khỏe bền bỉ.

Cặp vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan chỉ vì kiểu uống nước lọc nhiều người cho là sạch

Theo Tuấn Minh

Phụ nữ số

