Có một U22 Việt Nam vô cùng tử tế và tinh tế!

Dù không thể cùng đồng đội chinh chiến tại SEA Games 33 do chấn thương nặng, tiền vệ Nguyễn Văn Trường vẫn nhận được món quà đầy ấm áp và bất ngờ từ tập thể đội tuyển U23 Việt Nam sau chiến tích giành HCV.

Trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik, Nguyễn Văn Trường luôn là cái tên không thể thay thế ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, vận đen đã ập đến với tiền vệ sinh năm 2003 ngay trước thềm SEA Games 33. Trong đợt tập huấn vào tháng 11, Văn Trường gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước và tổn thương dây chằng đầu gối phải. Chấn thương cực nặng này buộc anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn với kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp và cả VCK U23 châu Á sắp tới tại Ả Rập Xê Út.

Dù đã chia tay U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33 nhưng Văn Trường lại không hề cô đơn. Mới đây, Văn Trường đã chia sẻ khoảnh khắc đầy xúc động khi nhận được món quà từ 23 cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là người thay mặt toàn đội gửi tặng món quà ý nghĩa này đến người đàn anh như một cách để chia sẻ niềm vui từ tấm HCV SEA Games.

Đình Bắc thay mặt các đồng đội dành tặng món quà cho Văn Trường (Ảnh: FBNV)

Hành động này không chỉ đơn thuần là tặng phẩm về vật chất, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần đoàn kết của các cầu thủ trẻ. Dù không có mặt trên sân, nhưng Văn Trường vẫn luôn được xem là một phần của tập thể vô địch. U22 Việt Nam không chỉ là một đội thi đấu mà còn là một gia đình gắn bó, nơi các cầu thủ luôn sẵn sàng sát cánh bên nhau cả lúc vinh quang lẫn khi hoạn nạn.

Văn Trường đã phẫu thuật thành công và bước vào phục hồi chấn thương (Ảnh: FBNV)

Đối với một cầu thủ đang phải đối mặt với quá trình hồi phục dài đằng đẵng và sự cô đơn khi rời xa sân cỏ, sự quan tâm từ đồng đội là liều thuốc tinh thần vô giá. Những lời động viên và món quà từ tập thể U23 Việt Nam chắc chắn sẽ giúp Văn Trường mạnh mẽ hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn này.