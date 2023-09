3 sinh viên học giỏi nhất ĐH Ngoại thương năm nay: GPA gần tuyệt đối, thành tích của ai cũng dài cả trang!

Trường Đại học Ngoại thương từ lâu được biết đến là ngôi trường đào tạo về kinh tế top đầu về cả nước. Không chỉ có điểm chuẩn đầu vào cao ngất mà quá trình học tập tại đây cũng rất nặng. Bởi vậy, các bạn sinh viên có thể tốt nghiệp với điểm tổng kết cao cũng nhận về không ít sự quan tâm.

Ngày 10/9/2023, Trường Đại học Ngoại thương trang trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2023

Mới đây, trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 cho gần 1.800 sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy khóa 58 và các khóa bổ sung. Nhân đây, top 3 sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất toàn khóa 58 cũng đã lộ diện. Không ai khác, đó chính là Trần Thị Thu Hiền, Lê Nhật Hoàng và Nguyễn Minh Trang.

1. Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền (quê Hà Tĩnh) là sinh viên lớp Anh 6, khoa Kinh tế đối ngoại Chương trình tiêu chuẩn. Nữ sinh tốt nghiệp với GPA "khủng" 3.99/4.0. Với điểm tổng kết gần như tuyệt đối này, Thu Hiền chính là thủ khoa đầu ra của trường Đại học Ngoại Thương năm nay.

Trước đó, nữ sinh từng là chủ nhân của hàng loạt thành tích ấn tượng khác như: Sinh viên tiêu biểu năm học 2021-2022, Sinh viên 5 Tốt cấp thành phố năm 2020, Sinh viên 5 Tốt cấp trường năm 2022, Đồng tác giả 1 bài báo trên Tạp chí quốc tế Cogent Business & Management (2022), Đồng tác giả 1 bài đăng trên Tạp chí Công thương (2022), Đồng tác giả 1 bài đăng trên FTU Working Paper Series (2022).

Thu Hiền chính là thủ khoa đầu ra của trường Đại học Ngoại Thương năm nay

2. Lê Nhật Hoàng

Nhật Hoàng chính là người có điểm GPA cao nhất tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường Đại học Ngoại thương đợt 2 năm 2023. Được biết, Hoàng tốt nghiệp với mức GPA 3.98/4.00. Nhờ vậy, Hoàng đã nằm trong top 3 sinh viên có thành tích đầu ra tốt nhất khóa 58 của trường Đại học Ngoại thương.

Nhật Hoàng chính là người có điểm GPA cao nhất tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường Đại học Ngoại thương đợt 2 năm 2023

Trong suốt quá trình học tập tại "Harvard Chùa Láng", nam sinh đã sở hữu cho mình loạt thành tích học tập kéo dài từ đầu ngõ ra cuối ngõ cũng không hết, tiêu biểu: Đồng tác giả của bài báo đăng trên tạp chí quốc tế International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics; Đồng tác giả của 3 bài nghiên cứu trên FTU Working Paper Series; Đồng tác giả của bài báo đăng trên tạp chí International Conference On Accounting, Economics, Finance, And Management - A Sustainability Development Perspective (ICAEFM) 2023; Giải Khuyến Khích Cuộc thi SVNCKH Trường ĐH Ngoại thương 2022; Trợ lý nghiên cứu thuộc phòng ban R&D của cuộc thi Social Business Competition 2021; Thành viên AcLab+ - Phòng Nghiên cứu Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý công; Giải nhất phần thi EZ Pitching trong Khóa Huấn luyện Entrepreneur Z – Doanh nhân thế hệ Z.4...

Ngoài ra, nam sinh còn nhận được học bổng khuyến khích học tập loại A 6 kỳ; Học bổng khuyến khích học tập loại B 6 kỳ; Học bổng LOTTE năm học 2021 - 2022 (dành cho Top 10 sinh viên toàn trường); Học bổng VIETCOMBANK năm học 2022 - 2023 (dành cho Top 20 sinh viên toàn trường)...

3. Nguyễn Minh Trang

Nhân vật cuối trong top 3 sinh viên tốt nghiệp với GPA cao nhất năm nay của trường Đại học Ngoại thương là nữ sinh Nguyễn Minh Trang. Cô đạt 3.98/4.00 GPA ngành Kinh tế quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh). Được biết, Minh Trang cũng chính là thủ khoa đầu ra Khóa 1 - Chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh của trường.

Một số thành tích Minh Trang đạt được trong khoảng thời gian học tập tại Đại học Ngoại thương có thể kể đến như: Sinh viên tiêu biểu năm học 2019-2024; Học bổng Khuyến khích học tập 7/7 học kì (2019-2023); Học bổng doanh nghiệp MB Bank và Vietcombank năm 2021; Giải Best Paper - Hội thảo International Conference on Innovation and Integration for Development (VIID) năm 2022...