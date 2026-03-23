3 tháng từ khi vung tiền mua cổ phiếu quỹ giá 81.000 đồng/cp, MWG rơi xuống mức thấp nhất trong nửa năm

Cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động vừa trải qua phiên 23/3 bị bán tháo mạnh đến giảm sàn “trắng bên mua” về mức 74.200 đồng/cp, thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, MWG đã mất hơn 20% thị giá. Vốn hóa thị trường cũng theo đó “bốc hơi” 28.500 tỷ (hơn 1 tỷ USD) từ đỉnh.

Đáng chú ý, thị giá cổ phiếu MWG thậm chí còn thấp hơn đáng kể so với giá công ty thực hiện mua cổ phiếu quỹ. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 19/11 đến 12/12/2025, MWG đã hoàn tất mua khớp lệnh 10 triệu cổ phiếu với mức giá bình quân 80.969 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chi ra hơn 800 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, MWG đã thực hiện giảm vốn điều lệ còn 14.775 tỷ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là khoảng 1,47 tỷ cổ phiếu.

Thực tế, kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đã được cổ đông MWG thông qua từ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường không phù hợp nên ban lãnh đạo doanh nghiệp quyết định không thực hiện. Kế hoạch này tiếp tục được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và lần này MWG đã quyết định thực hiện giao dịch.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài từng khẳng định dưới quan điểm của ông, mua lại cổ phiếu quỹ là chiến lược nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, qua đó mang lại giá trị cho họ. “Đây không phải là công cụ để đỡ giá cổ phiếu”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo MWG xác định sẽ dành ra một tỷ lệ lợi nhuận nhất định dùng cho hoạt động trên, bất chấp giá cổ phiếu cao hay thấp. MWG sẽ tách bạch việc mua cổ phiếu quỹ ra khỏi công cụ hỗ trợ giá cổ phiếu.

Cú rơi của MWG hiện tại diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp vẫn khả quan. 2 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 32.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2025.

Đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu của MWG là CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – đơn vị vận hành 4 chuỗi TGDĐ, ĐMX, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh. 2 tháng đầu năm 2026, DMX ghi nhận doanh thu gần 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 19% kế hoạch năm.

Các chuỗi TGDĐ, Điện Máy Xanh, Topzone hầu như không mở thêm cửa hàng, tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện hữu (SSSG). Điểm nhấn đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của DMX là Erablue (chuỗi điện máy tại Indonesia) với doanh thu đạt 545 tỷ IDR, tăng 96% YoY.

Điểm sáng đáng chú ý đến từ Bách Hóa Xanh (BHX) với quá trình mở rộng rầm rộ thời gian gần đây. Sau hai tháng, BHX đã mở thêm 199 cửa hàng, trong đó khoảng 18% tại miền Bắc và 14% tại miền Trung.

Ban lãnh đạo cho biết, dù thời gian hoạt động còn ngắn, các cửa hàng mới đã đạt tổng lợi nhuận hoạt động trực tiếp dương ở cấp độ cửa hàng chỉ sau hai tháng. Bên cạnh đó, các cửa hàng khai trương trong năm 2025 tiếp tục duy trì lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi đã trừ chi phí kho vận.

2 tháng đầu năm, chuỗi BHX ghi nhận doanh thu gần 8.800 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ cả hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG, với mức tăng trưởng hai chữ số được duy trì ổn định.

Chuỗi An Khang ghi nhận tổng doanh thu sau hai tháng tăng gần 17% so với cùng kỳ. Hiệu quả từng điểm bán tiếp tục được cải thiện, và chuỗi đang hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho Tập đoàn.

Chuỗi AvaKids đã được tách thành một công ty vận hành độc lập, theo định hướng chuyên biệt hóa các công ty con theo từng mảng kinh doanh của Tập đoàn. Chuỗi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong hai tháng đầu năm so với cùng kỳ.