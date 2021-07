3 thói quen ăn uống của người Nhật giúp tỷ lệ béo phì ở quốc gia này chỉ là 3%, đáng ngạc nhiên nhất là cái số 3 đi ngược lại những gì chúng ta vốn tưởng

Người Nhật nói chung đều có dáng người người gầy, mảnh khảnh, người ta hiếm khi thấy người béo trên đường phố Nhật Bản. Chúng ta phải biết rằng béo phì là một vấn đề chung của cả thế giới, ngày nay, khi tình trạng béo phì trên toàn cầu ngày càng tăng lên thì dường như người Nhật không hề bị ảnh hưởng. Tỷ lệ béo phì của quốc gia này vẫn duy trì ở mức 3%, đó là nhờ 3 thói quen ăn uống thú vị này.

1. Nấu ăn lành mạnh

Thân hình thon thả của người Nhật bị ảnh hưởng rất nhiều bởi phong cách nấu nướng của họ. Cách nấu phổ biến nhất của người dân đất nước mặt trời mọc là ăn cá sống, phi lê sống và rau sống, miễn là các nguyên liệu còn tươi và chấm với nước sốt đã pha sẵn thì đó đều là những món ngon của họ.

Ngoài ra, người Nhật luôn ưa chuộng việc luộc, nướng, hấp, chần và ướp lạnh, trong khi đó những món hầm và chua ngọt, nhiều gia vị mà nhiều người trong chúng ta yêu thích thì họ không mấy hứng thú. Người Nhật cũng có nhiều món chiên, điển hình nhất là tempura và tonkatsu, tuy nhiên, sau khi chiên chúng, họ sẽ dùng giấy thấm để thấm bớt dầu trên bề mặt món ăn đi.

Bên cạnh đó, người Nhật ít dùng dầu, muối và gia vị để duy trì độ tươi ngon của nguyên liệu. Điều này làm cho mọi thứ nhẹ nhàng và tươi ngon hơn, không chỉ chân thực mà còn đẹp mắt và tốt cho sức khỏe.

2. Có nhiều loại và nhiều phần nhỏ

Một đặc điểm khác trong bữa ăn của người Nhật là họ thích dùng bát nhỏ và đĩa nhỏ, có rất nhiều món ăn với nhiều kiểu dáng khác nhau, nhưng mỗi loại rất ít.

Đây là yếu tố thuận lợi cho việc giảm cân, giữ dáng. Trước hết, có nhiều loại thực phẩm, vì vậy mà dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể sẽ phong phú. Thông thường một bữa ăn của gia đình Nhật Bản sẽ có những món: sashimi, đậu phụ lạnh, rau luộc, súp miso, dưa chua, nước tương, cơm và một số món ăn kèm.

Nếu ăn đồ Nhật, nhiều người sẽ có cảm giác ăn không no. Quan niệm ăn uống của người Nhật luôn là họ không ăn no căng bụng mà chỉ ăn tối đa 80% trong mỗi bữa ăn. Đây là lý do quan trọng giúp họ tránh được nguy cơ béo phì.

3. Ăn nhiều tinh bột hơn

Một trong những đặc điểm tuyệt vời của chế độ ăn uống Nhật Bản là có nhiều carbohydrate (tinh bột). Điều này hoàn toàn trái ngược với chế độ ăn kiêng (giảm cân) của phương Tây, họ sẽ cố gắng cắt giảm càng nhiều carbohydrate càng tốt. Nhưng người Nhật không nghĩ vậy, họ thích ăn cơm và mì.

Trên thực tế, sự khác biệt giữa các loại carbohydrate là chúng có được tinh chế hay không. Một số loại carbohydrate chế biến sâu như bánh quy và bánh mì là những yếu tố quan trọng trong việc vỗ béo, nhưng mì và gạo tương đối tốt cho sức khỏe nên người Nhật có thể vô tư ăn chúng mà không sợ bị béo.

Nguồn và ảnh: Kknews, Aboluowang, The Healthy