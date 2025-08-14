3 thực phẩm vàng mùa thu ăn vào sẽ bổ khí huyết, cơ thể dẻo dai

Các chuyên gia dinh dưỡng và y học cổ truyền Trung Quốc khuyên đầu thu nên ăn thường xuyên 3 món màu vàng vào đầu thu để bổ tỳ vị, dưỡng huyết, tránh ảnh hưởng có hại của thời tiết mùa thu. Đó là những thực phẩm nào?

Bí ngô giúp dưỡng ẩm, làm ấm dạ dày

Bí ngô là loại quả có màu vàng ươm, vị ngọt ngào và đậm đà, chứa nhiều beta-carotene, chất chuyển hóa thành vitamin A bảo vệ mắt trong cơ thể, nuôi dưỡng cổ họng khô và niêm mạc đường tiêu hóa. Ăn bí ngô thường xuyên sẽ làm ấm lá lách và dạ dày một cách tự nhiên, làm giảm tình trạng khô rát, giúp cơ thể thêm dễ chịu.

Bí ngô là thực phẩm bổ dưỡng hàng đầu trong mùa thu. (Ảnh: Sohu)

Công thức gợi ý: Súp bí ngô táo đỏ

Hấp bí đỏ và nghiền nhuyễn. Khi bí còn nóng, bạn cho bột gạo nếp vào, nhào thành khối bột không dính tay, sau đó vo thành những viên tròn nhỏ.

Đổ đủ nước vào một nồi nhỏ, cho thêm táo đỏ đã rửa sạch và một nắm bột yến mạch vào, đun sôi ở lửa lớn. Khi nước sôi, bạn nhẹ nhàng cho viên bí ngô vào và nấu cho đến khi chúng nổi lên trên bề mặt. Thêm hai thìa đường nâu, khuấy cho đến khi đường tan và mùi của bí, táo đỏ sẽ dậy mùi thơm, sau đó tắt bếp.

Đổ súp bí ngô táo đỏ ra bát, thưởng thức khi món ăn còn ấm.

Kê bồi bổ lá lách và dạ dày

Kê có màu vàng óng, được người xưa gọi là "vua của ngũ cốc". Công dụng bồi bổ dạ dày của kê sánh ngang với nhân sâm. Kê đặc biệt hiệu quả trong việc bồi bổ tỳ vị, rất tốt cho dạ dày mệt mỏi vì thời tiết ẩm ướt kéo dài của mùa hè và khô hanh đầu thu.

Cháo kê rất bổ dưỡng cho sức khỏe.(Ảnh: Sohu)

Công thức gợi ý: Cháo kê táo đỏ đường nâu

Rửa sạch kê hai lần trước khi nấu và ngâm trong nước sạch nửa giờ. Chuẩn bị nồi nhiều nước, đun sôi rồi cho kê, vài quả táo tàu đỏ và một nắm lạc vỏ đỏ vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong khoảng 40 phút cho đến khi cháo sánh lại và mềm.

Thêm một lượng đường nâu vừa đủ trước khi tắt bếp và khuấy đều cho đường tan chảy. Đổ cháo ra bát, bạn có thể rắc một ít nho khô chua ngọt lên trên cháo nóng. Cháo ăn khi ấm có vị ngọt thanh hấp dẫn.

Khoai tây - tốt cho tim mạch

Khoai tây là món rất dễ ăn và quen thuộc trên bàn ăn. Giàu tinh bột và kali chất lượng cao, nó cung cấp năng lượng nhẹ nhàng và cân bằng các chất điện giải có thể bị rối loạn do thời tiết hanh khô mùa thu. Hàm lượng kali cao và hàm lượng natri thấp cũng mang lại lợi ích đáng kể cho tim mạch.

Thay vì lựa chọn quá nhiều cá hoặc thịt để bồi bổ, bạn có thể có một lựa chọn nhẹ nhàng hơn như khoai tây giúp hỗ trợ tốt hơn cho lá lách và dạ dày.

Công thức gợi ý: Thịt bò hầm với cà chua và khoai tây

Món thịt bò hầm khoai tây có thể ăn kèm cơm nóng hoặc bánh mì. (Ảnh: Sohu)

Thái bò thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn vào chần qua để loại bỏ bọt máu. Vớt bò ra, rửa sạch.

Cho một ít dầu ăn và một nắm đường phèn vào chảo, đun nhỏ lửa đến khi hỗn hợp chuyển sang màu nâu vàng thì cho thịt bò vào xào. Thêm gừng thái lát, hành lá, một ít hoa hồi và quế vào xào cho đến khi thơm. Đổ nước tương nhạt và đảo đều.

Cho cà chua và khoai tây đã gọt vỏ và thái hạt lựu vào, xào sơ, sau đó đổ nước nóng ngập mặt. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa, đậy nắp và ninh trong 1-1,5 giờ cho đến khi thịt bò mềm.

Nêm muối cho vừa ăn, vặn lửa lớn để làm súp hơi sánh lại, rắc hành lá cắt nhỏ lên trên, món ăn sẽ có mùi thơm rất hấp dẫn.

Khi sang đầu thu, thời tiết bắt đầu chuyển khô, theo y học cổ truyền, chúng ta cần tập trung thực phẩm nuôi dưỡng cho tỳ vị. Ba loại thực phẩm đơn giản, giá thành rẻ này rất hoàn hảo để nuôi dưỡng dạ dày, bổ khí huyết, giúp bạn tăng cường sức khỏe.