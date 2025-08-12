4 thực phẩm càng ăn gan càng "khô cứng như rễ tre" nhưng nhiều người vẫn thích mê

Đừng đợi đến lúc phiếu khám sức khỏe hiện đầy “chấm đỏ” mới lo lắng, bởi 4 nhóm thực phẩm tăng tốc quá trình xơ gan dưới đây có thể đang xuất hiện trong bữa ăn của bạn mỗi ngày.

1. Đồ uống có cồn

Khi rượu, bia vào cơ thể, gan phải phân giải thành acetaldehyde, một chất độc trực tiếp phá hủy tế bào gan. Uống lâu dài sẽ gây tích mỡ trong gan, tiến triển qua ba giai đoạn: gan nhiễm mỡ → viêm gan → xơ gan. Điều đáng sợ là gan không có dây thần kinh cảm giác đau, nên khi xuất hiện vàng da, bụng trướng nước… thường đã muộn để can thiệp. Nam giới uống trên 40g cồn/ngày, nữ giới trên 20g, nguy cơ tổn thương gan tăng vọt.

2. Thực phẩm bị mốc

Lạc, ngô mốc sản sinh độc tố aflatoxin, độc gấp 68 lần asen (thạch tín). Dù đun sôi ở 100 độ C suốt 20 giờ, chất này vẫn không bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ 1mg đã đủ gây ung thư gan. Đừng tiếc mà cắt bỏ phần mốc, tốt nhất bỏ cả gói. Ngoài ra, thớt tre, gỗ lâu ngày; mộc nhĩ ngâm quá lâu; hạt có vị đắng… đều là “ổ” chứa độc tố nguy hiểm.

3. Đồ ngọt và thực phẩm giàu chất béo

Đường fructose trong trà sữa, bánh kem chỉ có thể chuyển hóa qua gan, dùng nhiều sẽ tích mỡ. Khoảng 15% bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu sẽ tiến triển thành xơ gan. Chưa hết, thực phẩm chiên rán, kem béo thực vật chứa axit béo chuyển hóa (trans fat) vừa làm gan mệt mỏi, vừa tăng cholesterol xấu. Ăn đồ chiên trên 3 lần/tuần khiến nguy cơ bất thường chức năng gan tăng tới 78%.

4. Đồ muối chua, thực phẩm chế biến sẵn

Xúc xích, lạp xưởng chứa nitrit, khi gặp axit dạ dày sẽ biến thành nitrosamine, chất gây ung thư mạnh, kích thích viêm gan và đẩy nhanh xơ hóa. Thêm vào đó, ăn quá mặn làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa, khiến gan thêm quá tải. Chỉ cần 50g thịt chế biến sẵn/ngày, nguy cơ xơ gan tăng 40%.

Những hiểu lầm nguy hiểm khi bảo vệ gan

- Uống rượu vang đỏ tốt cho sức khỏe? Hoàn toàn sai! Lượng resveratrol trong rượu đỏ cực thấp, không thể “gồng gánh” tác hại của cồn.

- Uống nhiều thực phẩm chức năng bảo vệ gan? Chưa có nghiên cứu lâm sàng chứng minh chúng phục hồi được gan. Lạm dụng vitamin A hay sắt còn làm gan tổn thương thêm.

- Ăn gan động vật để bổ gan? Sai lầm! Gan động vật chứa nhiều cholesterol, đặc biệt người viêm gan càng nên hạn chế, mỗi tuần không quá 100g.

Tín hiệu “cầu cứu” của gan

Nếu bạn thường xuyên mệt mỏi, chán ăn, xuất hiện nốt đỏ dạng nhện trên da, lòng bàn tay đỏ ửng… hãy nghĩ ngay đến việc kiểm tra gan. Người trên 40 tuổi nên khám siêu âm gan và xét nghiệm chức năng gan ít nhất 1 lần/năm. Nhớ rằng, cách bảo vệ gan hiệu quả nhất chính là kiểm soát những gì đưa vào miệng .

