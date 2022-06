3 vận động viên tỷ phú hiếm hoi của làng thể thao: Ronaldo hay Messi có lương cao top đầu thế giới nhưng vẫn chưa làm được điều này

Tay golf Tiger Woods với khối tài sản trị giá 1 tỷ USD

Mới đây, Forbes công bố tay golf Tiger Woods chính thức gia nhập "câu lạc bộ" tỷ phú. Anh là người thứ 3 trong làng thể thao được gọi tên trong danh sách này. Tạp chí kinh doanh ước tính giá trị tài sản ròng của tay golf 47 tuổi ít nhất là 1 tỷ USD (hơn 23 nghìn tỷ đồng), dựa trên thu nhập cả đời anh.

Golfer người Mỹ đã giành được 121 triệu USD (hơn 2,8 nghìn tỷ đồng) tiền thưởng, nhiều hơn bất kỳ tay golf chuyên nghiệp nào khác trong lịch sử.

Tiger Woods đã tiến tới vị trí này dù trước đó anh từ chối lời đề nghị tham dự LIV Golf tour do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Đó là thoả thuận trị giá 9 chữ số, theo lời giám đốc điều hành LIV Greg Norman.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa đến 10% thu nhập và giá trị tài sản ròng của Tiger Woods đến từ tiền thắng golf. Phần lớn tài sản của ông đến từ các hợp đồng chứng thực khổng lồ với hơn 10 thương hiệu, bao gồm Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex và Nike.

Huyền thoại làng golf còn tăng thu nhập thông qua các dự án kinh doanh khác, bao gồm kinh doanh thiết kế bài thi golf (TGR Design), công ty sản xuất sự kiện trực tiếp (TGR Live) và nhà hàng (The Woods). Anh còn là nhà đầu tư vào Nexus Luxury Collection, công ty quản lý tài sản và phát triển bất động sản khách sạn quốc tế.

Tỷ phú golf Tiger Woods. Ảnh: Forbes.

Tiger Woods vẫn đang cố gắng lấy lại phong độ trên sân sau khi suýt mất chân trong tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào tháng 2/2021. Ngoài ra, anh còn tuyên bố rút lui khỏi US Open, Masters và PGA Championship.



Vào tháng 3, Tiger Woods được công nhận là GOAT (viết tắt của Greatest of All Time, tạm dịch: Vĩ đại nhất mọi thời đại) tại World Golf Hall of Fame. Ngay từ lần đầu tiên anh chơi trong sự kiện PGA Tour tại Greater Milwaukee Open vào tháng 8/1996, Tiger Woods đã "đốt cháy" thế giới golf. Những thành tựu, tầm ảnh hưởng và tác động của anh với golf và văn hóa đã thu hút nhiều người hâm mộ mới, tăng tỷ lệ xếp hạng truyền hình...

Cầu thủ bóng rổ LeBron James sở hữu khối tài sản trị giá 1 tỷ USD

Chỉ 8 ngày trước khi Tiger Woods trở thành tỷ phú, LeBron James được Forbes gọi tên trong danh sách và trở thành cầu thủ thứ hai đạt được vị thế này, cùng với ngôi sao bóng rổ đã nghỉ hưu Michael Jordan. Đáng chú ý, anh là cầu thủ NBA (Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia của Mỹ) chưa nghỉ hưu đầu tiên chạm đến vị thế tỷ phú.

Cầu thủ người Mỹ từ lâu đã giữ mục tiêu trở thành tỷ phú. "Tôi muốn tối đa hóa hoạt động kinh doanh của mình. Nếu tình cờ đạt được vị thế này, tôi sẽ rất phấn khích", anh chia sẻ với tạp chí GQ năm 2014.

Tỷ phú LeBron James. Ảnh: Forbes.

LeBron James (biệt danh "King" James) là thành viên của đội Los Angeles Lakers và là cầu thủ được trả lương cao nhất NBA, kiếm được 121,2 triệu USD (hơn 2,8 nghìn tỷ đồng) vào năm 2021. Trong đó, 41,2 triệu USD (hơn 956 tỷ đồng) là thu nhập đến từ việc thi đấu và 80 triệu USD (hơn 1,8 nghìn tỷ đồng) đến từ bên ngoài sân đấu.



Con số này giúp cầu thủ sinh năm 1984 đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất năm 2022 của Forbes. Đứng trước anh là chân sút Lionel Messi với nguồn thu nhập 130 triệu USD (hơn 3 nghìn tỷ đồng), phía sau là siêu sao Cristiano Ronaldo kiếm được 115 triệu USD (hơn 2,6 nghìn tỷ đồng).



Vị thế tỷ phú của LeBron James đến từ sự đa dạng danh mục đầu tư. Chẳng hạn khoản đầu tư béo bở vào hãng phim truyền hình và điện ảnh SpringHill Entertainment, được Forbes định giá khoảng 300 triệu USD (gần 7 nghìn tỷ đồng). Nhà vô địch NBA bốn lần cũng có các khoản đầu tư vào công ty khởi nghiệp thể hình Tonal, công ty chia sẻ xe Lyft và quán ăn mới nổi Blaze Pizza. Ngoài ra, LeBron James còn sở hữu bất các động sản có tổng trị giá 80 triệu USD (hơn 1,8 nghìn tỷ đồng).

LeBron James sinh ra tại Ohio (Mỹ) đã có tuổi thơ khó khăn, khi mẹ đơn thân của anh từng vật lộn để kiếm sống. Ảnh: Sports Illustrated.

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan và khối tài sản trị giá 1,7 tỷ USD

Được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của NBA, Michael Jordan là tỷ phú đầu tiên trong lịch sử NBA cũng như trong làng thể thao. Hiện, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông là 1,7 tỷ USD (hơn 39,4 nghìn tỷ đồng).

Tuy nhiên, huyền thoại Michael Jordan đạt vị thế này 11 năm sau khi giải nghệ. Tạp chí kinh doanh cho biết cầu thủ 59 tuổi đã kiếm được 94 triệu USD trước thuế (hơn 2,1 nghìn tỷ đồng) trong 13 mùa giải với đội Chicago Bulls và hai năm với Washington Wizards. Ông còn được trả 4 triệu USD (hơn 92,8 tỷ đồng) mà Bulls đã trả khi Michael Jordan ngồi ngoài mùa giải NBA 1993-94 để chơi bóng chày ở giải hạng nhỏ.

Trong 15 mùa giải chơi cho NBA, ông đã giành 6 chức vô địch NBA với Bulls. Trên trang web chính thức của NBA, tiểu sử của Michael Jordan được viết như sau: "Bằng những lời tung hô, Michael Jordan là cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại". Ông là nhân tố không thể thiếu trong việc phổ biến NBA trên toàn thế giới trong những năm 1980 và 1990, trở thành biểu tượng văn hoá toàn cầu trong quá trình này.



Tỷ phú đầu tiên trong làng thể thao Michael Jordan. Ảnh: Celebrity Net Worth.

NBA khiến Michael Jordan trở nên nổi tiếng, nhưng chính các nhà tài trợ mới khiến ông trở nên giàu có. Trong bài đăng năm 2020, Forbes cho biết ngôi sao NBA đã kiếm được 1,7 tỷ USD trước thuế (hơn 39,4 nghìn tỷ đồng) từ các thương hiệu như Coca-Cola, McDonald's, Wheaties, Chevrolet và những hãng khác.

Cái bắt tay với Nike là hợp đồng hợp tác không thể không nhắc đến của Michael Jordan. Nike đã xây dựng Jordan Brand (tạm dịch: Thương hiệu Jordan) thành doanh nghiệp độc lập khổng lồ, được không ít ngôi sao nổi tiếng và tín đồ sneakers ưa chuộng, tạo doanh thu nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, Nike Air Jordan 1 là đôi giày khét tiếng và mang tính biểu tượng nhất, đánh dấu sự khai sinh Jordan Brand.

Ngoài ra, Michael Jordan còn đầu tư vào đội bóng rổ Charlotte Hornets, nhà cung cấp dữ liệu thể thao Sportradar, thương hiệu tai nghe Muzik... Ngoài ra, ông còn dùng số tiền thu được từ phim tài liệu "The Last Dance" để từ thiện.

Nike Air Jordan 1 là đôi giày khét tiếng và mang tính biểu tượng nhất của Jordan Brand. Ảnh: Hip-Hop Wired.

