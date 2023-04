3 vị trí trên cơ thể hay bị "ngứa ngáy" nhiều khả năng do đường huyết vượt quá tiêu chuẩn, kiểm soát ngay trước khi quá muộn

Một số người thú nhận trước khi bị tiểu đường, họ thường gặp phải một số cơn ngứa ngáy bất thường trên cơ thể. Nếu bạn cũng thường xuyên gặp phải những tình trạng ngứa khác lạ trên cơ thể sau đây thì nên chú ý đi khám ngay vì có thể là do bệnh tiểu đường đang rình rập gõ cửa.

1. Ngứa tai

Nếu lượng đường trong máu ở mức dư thừa thì nó có thể gây kích ứng da của con người. Vì vùng da ở tai tương đối mỏng manh nên khi lượng đường trong máu tăng cao sẽ rất dễ gây ngứa tai không rõ nguyên nhân. Ngay khi bạn thấy vùng dái tai của mình thường xuyên bị ngứa ngáy bất thường thì nên chủ động đi khám càng sớm càng tốt.

2. Ngứa chân

Bàn chân của con người cũng có mối liên kết đặt biệt đối với bệnh tiểu đường. Khi lượng đường trong máu tăng cao mà không kiểm soát được sẽ gây ngứa ngáy, khó chịu ở bàn chân. Đôi khi, bạn còn gặp phải cảm giác tê cứng chân, dễ bị đau tức. Lúc này, hãy chú ý kiểm soát lại chế độ ăn để phát hiện bệnh tiểu đường kịp thời nhằm giảm bớt thiệt hại cho cơ thể.

Theo Adam Hotchkiss - tiến sĩ chuyên về bệnh tiểu đường tại Detroit (Mỹ), nếu lượng đường huyết trong cơ thể tăng thì con người có thể rơi vào tình trạng mất nước, giảm lưu lượng máu đến chân. Kèm theo đó, các dây thần kinh bị tổn thương cũng khiến quá trình bài tiết mồ hôi của da bị rối loạn, gây khô, ngứa da, nhất là ở khu vực bàn chân.

3. Ngứa da

Ngứa da do lượng đường trong máu tăng cao không giống như khô hoặc ngứa do muỗi đốt hay bệnh chàm. Cảm giác ngứa thông thường sẽ nhanh chóng biến mất sau khi bôi một ít thuốc mỡ, nhưng nếu là do lượng đường trong máu cao gây ra thì dù bạn có gãi nhiều đến đâu, bạn vẫn sẽ cảm thấy rất ngứa ngáy, khó chịu.

Nguyên nhân nào gây ra tình trạng ngứa ngáy trên cơ thể mỗi khi lượng đường trong máu tăng cao?

- Gặp bất thường về quá trình trao đổi chất do lượng đường trong máu cao có thể dẫn đến khô da, ngứa ngáy.

- Do đường huyết tăng cao làm tổn thương thần kinh, từ đó khiến cơ thể con người ngứa ngáy, trẻ trung.

- Khả năng miễn dịch của da giảm nên dễ nhiễm vi trùng gây ngứa.

- Gặp phản ứng bất thường trong cơ thể con người do sử dụng thuốc trong thời gian dài.

Dù là nguyên nhân gì thì ngứa ngáy cũng là một điều rất nhức nhối, nếu không thuyên giảm thì sẽ gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của người bệnh, đồng thời khiến chất lượng cuộc sống và công việc giảm sút. Lúc này, nhiệm vụ cấp bách nhất là hạ đường huyết và kiểm soát lượng đường, tránh để da bị trầy xước quá mức.

Nguồn và ảnh: Sohu