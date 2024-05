3 việc ngoài giờ được trả lương cao nhất thị trường hiện nay: Mức lương 5 triệu/giờ, lúc nào cũng khát nhân lực

Trong thời buổi chi phí sinh hoạt tăng cao, nhu cầu tìm kiếm công việc thứ 2 cũng theo đó dần trở nên phổ biến. Các chuyên gia trong ngành tiết lộ các nghề tay trái đáng để xem xét nhất trên thị trường hiện nay. Đây không chỉ là những công việc đòi hỏi nguồn cung nhân lực lớn mà còn mang lại thu nhập rất cao cho người lao động.

Khảo sát Triển vọng việc làm tự do do nền tảng việc Upwork công bố vào tháng 12 năm 2023 cho thấy 38% lực lượng lao động Mỹ (tương đương 64 triệu người) đã và đang có ý định tham gia làm công việc tự do vào năm 2023, tăng 4 triệu người so với năm 2022. Trong khi một số người làm việc tự do toàn thời gian, cũng có nhiều người làm việc bán thời gian và coi đó là một công việc phụ để kiếm thêm thu nhập.

Nếu bạn đang cân nhắc việc bắt đầu một công việc tay trái nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hãy tham khảo 3 công việc dưới đây được gợi ý bởi người sáng lập kiêm CEO của trang web Sidehusl.com - Kathy Kristof, cùng với người sáng lập blog nghề tay trái "I Like to Dabble" - Daniella Flores.

Dưới đây là 3 công việc được trả lương cao, luôn "khát" nhân lực mà chuyên gia "CNBC make it" đề xuất

1. Tư vấn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

Kristoff nói: "Tiếp thị là một việc cực kỳ quan trọng". Theo cô, tiếp thị truyền thông xã hội là một dịch vụ có nhu cầu cao và sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai, kéo theo đó là nhu cầu rất lớn về người biết làm SEO.

Nguồn ảnh: Internet

SEO nhằm mục đích tối ưu hóa nội dung và cấu trúc trang web để trang web có thể được tiếp cận tốt hơn, được xếp hạng cao hơn bởi các công cụ tìm kiếm. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu cách SEO hoạt động, có rất nhiều khóa học trực tuyến trên các trang web như Coursera và chính Google cũng có hướng dẫn về công việc này.



Hiện tại, các chuyên gia SEO trên Upwork có thu nhập lên tới 250 USD/giờ (tương 6,3 triệu VNĐ).

2. An ninh mạng

Kristof cho biết: "Bởi vì phần lớn cuộc sống hiện nay diễn ra trên nền tảng trực tuyến nên nhu cầu về an ninh mạng là cực kỳ cao và sẽ còn tồn tại rất lâu".

"Bạn không cần phải có bằng đại học để bắt đầu công việc này. Các công ty công nghệ lớn như Google, IBM và Apple đều cung cấp các khóa học an ninh mạng rất rẻ và đôi khi miễn phí", cô nói thêm. "Nhưng đương nhiên cần có tố chất và tiềm năng."

Nguồn ảnh: Internet

Nhiều trường cao đẳng và đại học trên thế giới cũng đã cung cấp các khóa học này. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tham khảo danh sách các chứng chỉ an ninh mạng uy tín trên thế giới để đăng ký các lớp học phù hợp.



Kristof nhấn mạnh những lợi ích của việc tham gia khóa học. Cô nói: "Khi tham gia những lớp học này, bạn còn có cơ hội tạo mối quan hệ với những nhà tuyển dụng và có khả năng sẽ được họ mời làm việc ngay khi vừa học xong."

Các chuyên gia an ninh mạng trên Fiverr có thu nhập lên tới 1.480 USD cho mỗi dự án.

3. Viết mã (coder)

Một công việc kiếm tiền tốt khác trong thế giới công nghệ là viết mã. Flores nói: "Nhu cầu về việc làm bán thời gian cho các vị trí lập trình viên là rất lớn.

Nhiều người trong lĩnh vực này có bằng khoa học máy tính, nhưng đây không hẳn là điều kiện tiên quyết cho công việc. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tìm kiếm các khóa học thông qua các trang web như Codeacademy hoặc các chương trình đào tạo mã hóa trực tuyến do một số trường đại học cung cấp.

Nguồn ảnh: Internet

Flores khuyên bạn nên bán dịch vụ của mình thông qua trang web như Data Annotation Tech. Khi đăng ký, bạn sẽ cần phải làm bài kiểm tra đánh giá. Sau khi vượt qua bài đánh giá, họ sẽ đảm bảo cho bạn một công việc. Một người dùng cho biết, họ có thể kiếm được 23 USD/giờ với công việc này, nhưng Flores tiết lộ thêm rằng các lập trình viên có thể kiếm tới 50 USD/giờ thông qua trang web.



Flores cũng khuyên bạn nên sử dụng trang web LinkedIn để mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm. "Khi nhiều người tuyển dụng freelancer, bất kể dự án là gì, họ sẽ đăng thông tin việc làm trên trang LinkedIn của mình", Flores khuyên bạn nên sử dụng từ khóa tìm kiếm thông tin việc làm, bao gồm "web Development freelancer" (freelancer phát triển website), "freelance Coder" (lập trình viên tự do) và các từ khóa khác để tiếp cận thêm nhiều cơ hội.

Các lập trình viên trên Upwork có thể kiếm được lên tới 200 USD mỗi giờ.

*Nguồn: CNBC