30 đơn vị tham gia đấu giá 3 mỏ cát phục vụ dự án Vành đai 3 TP.HCM

Công tác khai thác cát được tỉnh Bến Tre tổ chức thận trọng, chu đáo, đúng quy định.

Đó là mỏ cát xã Quới Sơn trên sông Tiền, với trữ lượng hơn 1 triệu m3 cát, giá khởi điểm hơn 6,4 tỷ đồng; mỏ An Đức - An Hòa Tây trên sông Hàm Luông thuộc huyện Ba Tri với trữ lượng trên 1,6 triệu m3 cát, giá khởi điểm 9,6 tỷ đồng; mỏ cát An Hiệp - An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông, huyện Ba Tri, có trữ lượng khoảng 1,4 triệu m3, giá khởi điểm 8,3 tỷ đồng.

Dự kiến 3 mỏ cát này sẽ được đấu giá ngày 24/10 và khai thác trong tháng 12 năm nay.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, tổng trữ lượng các mỏ trên là 4 triệu m3 cát; trong đó 2 triệu m3 cát phục vụ cho dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, còn lại dành cho các công trình trọng điểm của tỉnh Bến Tre đang thiếu cát.

Tỉnh Bến Tre được Chính phủ giao chỉ tiêu cung ứng 7,37 triệu m3 cát cho các dự án giao thông trọng điểm các tỉnh phía Nam, gồm: cao tốc Cần Thơ - Cà Mau 2 triệu m3, dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng 3,37 triệu m3, dự án Vành đai 3 TP.HCM 2 triệu m3.