30 giây trên Táo Quân 2024 tốn 645 triệu đồng, một show cũng phát VTV đêm 30 Tết nhưng giá rẻ hơn 10 lần

Tại một hội thảo tổ chức vào tháng 10/2023, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông), cho biết: Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn, doanh thu quảng cáo khối đài phát thanh, truyền hình trong 6 tháng đầu năm 2023 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn theo thống kê của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, tổng nguồn thu lĩnh vực phát thanh, truyền hình cả nước tính đến tháng 12/2022 đạt 15.159,3 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ đạt xấp xỉ 10.200 tỷ đồng.

Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, tại Việt Nam chỉ có 3 đài phát thanh truyền hình có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, 4 đài có doanh thu trên 100 tỷ đồng. Đa số các đài còn lại có doanh thu chỉ từ 2 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng.