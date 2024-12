Các loại bàn ủi chống cháy ngày càng được khách Việt ưa thích

Đi cùng sự phát triển của công nghệ, các loại bàn ủi cũng được thiết kế với nhiều tính năng cao cấp hơn, ủi chất lượng hơn, thiết kế đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, rủi ro về việc cháy đồ khi ủi vẫn nỗi lo ngại lớn nhất của các bà nội trợ. Chỉ cần sơ ý để bàn ủi quá lâu trên bề mặt quần áo, lập tức 1 vết cháy xém sẽ hình thành và những bộ quần áo yêu thích của bạn có thể sẽ thành giẻ lau một cách bất đắc dĩ.

Do đó, trước đây khi ủi quần áo, các bà nội trợ thường phải để ý đến hàng loạt quy tắc khó nhớ về nhiệt độ, chất liệu vải.

Chẳng hạn, các chất liệu như vải bóng, sợi tổng hợp, sợi tơ tằm thì người dùng chỉ nên sử dụng nhiệt độ ủi dưới 135 độ C, nhiệt độ từ 135 độ C đến 148 độ C sẽ phù hợp với các chất liệu làm từ sợi len, lụa. Trong khi đó, các chất liệu từ sợi bông hay sợi cotton thì có thể sử dụng nhiệt độ trên 148 độ C. Đó là chưa kể đến việc một số loại vải yêu cầu ủi ở mặt trái của vải hoặc chỉ có thể ủi khô, không phù hợp với ủi hơi nước.

Bài toán khó này sau đó đã được giải quyết nhờ công nghệ ủi chống cháy và không ngạc nhiên khi các loại bàn ủi sử dụng công nghệ này lập tức được thị trường đón nhận.

Điểm dễ nhận thấy nhất tên các mẫu bàn ủi trang bị công nghệ chống cháy là người dùng không còn nhìn thấy nút điều chỉnh nhiệt độ nữa. Thay vào đó, bàn ủi sẽ tự động đo, xác lập mức nhiệt độ tối ưu cho nhiều chất liệu vải khác nhau, từ mỏng như lụa, len, voan cho đến những loại cứng, dày như jeans.

Tính năng này cũng sẽ tự động ngắt điện khi bạn bỏ quên bàn ủi trên bề mặt quần áo, giúp tránh hiện tượng cháy quần áo 100% cũng như đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Hiện nay ở Việt Nam có 2 hãng đi đầu về công nghệ ủi chống cháy là Tefal và Philips. Trong đó, Tefal được xem là hãng tiên phong áp dụng công nghệ này lên hàng loạt sản phẩm của mình, gây ấn tượng mạnh với người dùng Việt.

Bàn ủi Tefal Duo Power có thể sử dụng linh hoạt giữa ủi đứng và ủi nằm.

Trong dải sản phẩm của hãng này, có một mẫu bàn ủi đa năng mang tên Duo Power JF4032E0 đang được người dùng đặc biệt ưa chuộng.

Sự đa năng nằm ở chỗ nó được thiết kế 2 trong 1 để ủi cả nằm và đứng, mang đến sự tiện dụng gần như tối đa, giúp người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa 2 chế độ tủi theo nhu cầu. Mẫu bàn ủi này được thiết kế thanh lịch, kiểu dáng hiện đại với chiều dài dây điện 230 cm, sau khi dùng có thể gấp gọn vào bình chứa.

Mặt đế ceramic chống dính, dùng công nghệ Smart Protect+, đảm bảo quần áo không bị cháy hoặc bóng vải khi ủi ở nhiệt độ cao. Thiết kế đầu tam giác nhọn đê tiếp cận các chi tiết khó tiếp cận như cổ áo, túi quần, các nếp gấp… Tay cầm cũng được thiết kế dạng công thái học với lớp phủ chống trượt.

Thử nghiệm cho thấy khả năng chống cháy ấn tượng của mẫu bàn ủi Tefal Duo Power.

Công suất tối đa của bàn ủi này là 1.700W, hơi phun mạnh giúp phẳng nhanh. Dung tích bình chứa nước là 400 ml.

Mẫu bàn ủi này được bán với giá niêm yết là 1.590 triệu đồng. Người dùng cũng có thể săn sale trên các sàn TMĐT với mức giá hấp dẫn hơn, khoảng 1,4 triệu đồng.