30 tuổi nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Người phụ nữ từng kết hôn với hai bàn tay trắng chia sẻ điều hối tiếc nhất

Gần 30 tuổi, kết hôn khi hai người gần như không có tiền tiết kiệm

Trên một diễn đàn về tài chính cá nhân, câu hỏi "30 tuổi nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm?" từng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng chỉ cần không nợ nần đã là thành công, nhưng cũng có người nhận định ở độ tuổi này, nếu chưa có một khoản tích lũy đáng kể thì những năm tiếp theo sẽ rất vất vả.

Một phụ nữ sống tại Trung Quốc, từng trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính khi lập gia đình, đã chia sẻ câu chuyện của mình. Theo cô, trước tuổi 30, điều khiến bản thân tiếc nuối nhất không phải là chưa mua được nhà hay chưa có xe, mà là đã không nghiêm túc tiết kiệm tiền sớm hơn.

"Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần hai người yêu nhau, có công việc và chịu khó kiếm tiền thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ dần ổn định. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy", cô kể.

Cô và chồng kết hôn khi cả hai đều hơn 28 tuổi. Thời điểm đó, cô có khoảng 50.000–60.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm, tương đương khoảng 185–222 triệu đồng nếu quy đổi tham khảo theo mức 3.700 đồng/nhân dân tệ. Trong khi đó, chồng cô chỉ có khoảng 20.000 nhân dân tệ, tương đương 74 triệu đồng.

Tuy nhiên, số tiền của người chồng nhanh chóng biến mất sau những cuộc gặp mặt hai bên gia đình, mua quà, lì xì và chi phí đi lại trước đám cưới.

Bản thân cô cũng phải rút một phần khoản tích lũy dành cho nhà ở để trang trải các khoản phát sinh.

Đến khi chính thức trở thành vợ chồng, cả hai gần như bắt đầu từ con số không.

Không nhà, không xe, không khoản tiết kiệm dự phòng đáng kể. Công việc cũng chưa thực sự ổn định vì cô đang trong giai đoạn chuyển việc.

Vì không đủ khả năng tài chính, hai người quyết định không tổ chức đám cưới.

"Thời điểm ấy, tôi tự nhủ rằng đám cưới chỉ là hình thức, miễn sau này sống tốt với nhau là được. Nhưng nếu nói bản thân chưa từng tủi thân thì không đúng", cô chia sẻ.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chuyển đến Quảng Châu làm việc. Với số tiền ít ỏi trong tay, họ không thể thuê một căn hộ rộng rãi hay có điều kiện sống tốt hơn. Trong nhiều năm, cả gia đình chỉ sinh hoạt trong căn phòng thuê rộng 28m².

Không gian chật hẹp, thu nhập chưa ổn định, chi phí sinh hoạt liên tục phát sinh khiến việc tích lũy trở nên khó khăn.

Chính những năm tháng đó khiến cô nhận ra rằng, tình yêu có thể giúp hai người đồng hành nhưng một khoản tiền tiết kiệm mới giúp gia đình có thêm khả năng lựa chọn khi đối diện với khó khăn.

Sau 30 tuổi, kiếm được tiền chưa chắc đã dễ tiết kiệm

Theo người phụ nữ này, sai lầm lớn nhất của cô là từng nghĩ rằng thu nhập sẽ tăng dần theo tuổi tác nên không cần quá vội vàng tích lũy khi còn trẻ.

Thực tế, sau khi kết hôn, dù thu nhập có cải thiện, số tiền cần chi tiêu cũng tăng nhanh không kém.

Khi còn độc thân, cô có thể dễ dàng kiểm soát tiền ăn uống, mua sắm và giải trí. Nếu muốn tiết kiệm thêm vài triệu đồng, cô chỉ cần giảm một số nhu cầu cá nhân.

Nhưng khi đã có gia đình, việc cắt giảm chi tiêu không còn đơn giản.

Tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, đi lại, thăm hỏi hai bên nội ngoại, chăm sóc con cái và những khoản phát sinh bất ngờ đều cần được tính toán.

Ngay cả một chuyến về quê thăm gia đình vào dịp lễ, Tết cũng có thể tiêu tốn một khoản đáng kể.

"Trước đây, tôi nghĩ mình còn trẻ, tháng này không tiết kiệm được thì tháng sau tiết kiệm. Đến khi lập gia đình, tôi mới hiểu không phải tháng nào mình cũng có tiền dư", cô nói.

Đây cũng là thực tế của nhiều người trưởng thành: Thu nhập tăng không đồng nghĩa với tài sản tích lũy tăng. Nếu mức sống và trách nhiệm tài chính tăng nhanh hơn thu nhập, số dư tài khoản cuối tháng vẫn có thể bằng không.

Ngược lại, một người có thu nhập trung bình nhưng duy trì thói quen tích lũy đều đặn từ sớm có thể sở hữu nền tảng tài chính vững vàng hơn sau vài năm.

Điều đáng tiếc nhất, theo cô, không phải là đã tiêu tiền cho những trải nghiệm khi còn trẻ mà là chưa từng có kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

Vậy 30 tuổi nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm?

Không có một con số cố định phù hợp với tất cả những người bước sang tuổi 30.

Một người độc thân, thu nhập 15 triệu đồng/tháng, sống cùng bố mẹ sẽ có khả năng tiết kiệm khác với người đã kết hôn, có con nhỏ, đang thuê nhà và phải hỗ trợ tài chính cho gia đình.

Tuy nhiên, thay vì chỉ so sánh số tiền tiết kiệm với bạn bè đồng trang lứa, mỗi người có thể đánh giá tình hình tài chính của mình dựa trên ba yếu tố: thu nhập, chi phí sinh hoạt thiết yếu và khả năng duy trì cuộc sống khi nguồn thu bị gián đoạn.

Một trong những mục tiêu nên ưu tiên ở tuổi 30 là xây dựng quỹ dự phòng tương đương 3–6 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu. Với những người có thu nhập không ổn định hoặc đang nuôi con nhỏ, mức dự phòng cao hơn có thể phù hợp.

Chẳng hạn, nếu chi phí thiết yếu mỗi tháng là 10 triệu đồng, khoản dự phòng nên hướng tới khoảng 30–60 triệu đồng. Nếu gia đình cần 20 triệu đồng/tháng để duy trì cuộc sống, con số tương ứng sẽ là 60–120 triệu đồng.

Bảng dưới đây minh họa mức tích lũy dự phòng theo chi phí sinh hoạt:

Chi phí thiết yếu/tháng Quỹ dự phòng 3 tháng Quỹ dự phòng 6 tháng 7 triệu đồng 21 triệu 42 triệu 10 triệu đồng 30 triệu 60 triệu 15 triệu đồng 45 triệu 90 triệu 20 triệu đồng 60 triệu 120 triệu 25 triệu đồng 75 triệu 150 triệu

Đây không phải là tiêu chuẩn đánh giá thành công tài chính ở tuổi 30, mà là những mức dự phòng tham khảo. Tiền mua nhà, học hành, đầu tư hoặc các mục tiêu dài hạn cần được tính toán riêng.

Có người 30 tuổi sở hữu 200 triệu đồng nhưng đang gánh khoản vay lớn. Cũng có người chỉ có 70 triệu đồng tiết kiệm nhưng không nợ nần, thu nhập ổn định và mỗi tháng vẫn đều đặn để dành tiền.

Vì thế, chỉ nhìn vào số dư tài khoản chưa thể kết luận ai đang có nền tảng tài chính tốt hơn.

Từ căn phòng thuê 28m² đến khi có nhà và tiền tiết kiệm ở tuổi 35

Sau những năm đầu hôn nhân đầy khó khăn, người phụ nữ quyết định thay đổi cách quản lý tiền bạc.

Thay vì đợi đến cuối tháng xem còn bao nhiêu tiền mới tiết kiệm, cô bắt đầu coi tiết kiệm là một khoản cần ưu tiên ngay khi nhận thu nhập.

Hai vợ chồng cũng tập trung cải thiện công việc, tăng nguồn thu và hạn chế những khoản chi không thực sự cần thiết.

Cô không chia sẻ chi tiết số tiền tích lũy từng năm hay giá trị căn nhà đã mua. Tuy nhiên, theo lời kể, nhờ kiên trì kiếm tiền và tiết kiệm, đến tuổi 35, vợ chồng cô đã có nhà riêng cùng một khoản tiền dự phòng.

Điều khiến cô hạnh phúc nhất không chỉ là có tài sản đứng tên mình, mà là cảm giác cuộc sống cuối cùng đã ổn định.

"Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình đang trôi dạt. Chỉ đến khi có nhà và có tiền tiết kiệm, tôi mới thực sự thấy yên tâm", cô chia sẻ.

Nhìn lại hành trình từ tuổi 28 đến 35, người phụ nữ cho rằng nếu có thể quay lại thời điểm còn độc thân, cô sẽ làm hai việc sớm hơn: hình thành thói quen tiết kiệm hằng tháng và học cách quản lý tài chính cá nhân.

Bởi tiết kiệm không nhất thiết phải bắt đầu từ một khoản tiền lớn.

Nếu mỗi tháng dành ra 2 triệu đồng, sau 5 năm, số tiền tích lũy từ phần gốc đã đạt 120 triệu đồng. Nếu để dành 3 triệu đồng/tháng, con số tăng lên 180 triệu đồng, chưa tính lãi.

Tất nhiên, khả năng tiết kiệm còn phụ thuộc vào mức thu nhập và hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng việc dành ra một khoản đều đặn, dù nhỏ, vẫn có ý nghĩa hơn việc liên tục trì hoãn cho đến khi kiếm được nhiều tiền.

30 tuổi chưa có nhiều tiền không đáng sợ, đáng lo là chưa có kế hoạch

Từ câu chuyện của mình, người phụ nữ đưa ra một lời khuyên: Đừng đợi đến khi kết hôn, sinh con hoặc chuẩn bị mua nhà mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tích lũy.

Ở tuổi 30, tiền tiết kiệm không chỉ phục vụ những mục tiêu lớn như mua nhà, mua xe. Đó còn là khoản dự phòng để một người có thể bình tĩnh hơn khi mất việc, chuyển nghề, chăm sóc người thân hoặc đối diện với những biến cố bất ngờ.

Nếu hiện tại chưa có nhiều tiền, điều cần làm không phải là tự trách mình vì thua kém người khác, mà là xác định lại tình hình tài chính.

Một người có thể bắt đầu bằng việc ghi chép chi tiêu, thanh toán các khoản nợ lãi cao, xây dựng quỹ dự phòng và đặt mục tiêu tiết kiệm phù hợp với thu nhập.

Quan trọng hơn, khi thu nhập tăng, cần cố gắng dành một phần mức tăng đó cho tích lũy, thay vì ngay lập tức nâng toàn bộ mức sống.

Sau cùng, câu hỏi "30 tuổi nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm?" có lẽ không chỉ cần một đáp án bằng con số.

Ở tuổi 30, có 50 triệu, 100 triệu hay 300 triệu đồng đều mang ý nghĩa khác nhau tùy hoàn cảnh. Một người chưa có nhiều tiền nhưng đã biết quản lý thu nhập, kiểm soát nợ và duy trì tích lũy vẫn có cơ hội xây dựng nền tảng tài chính tốt trong những năm tiếp theo.

Bởi điều đáng giá nhất của tiền tiết kiệm không phải là giúp một người trông thành công hơn trong mắt người khác, mà là giúp họ có thêm sự chủ động với cuộc sống của chính mình.