30.000 tỷ trái phiếu Vạn Thịnh Phát đang được tìm bị hại do những doanh nghiệp nào phát hành?

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức đã có hành vi gian dối, làm trái quy định pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu.

Mã trái phiếu là ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua (trái chủ) nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt.

Theo dữ liệu từ HNX, các lô trái phiếu trên do 4 doanh nghiệp phát hành gồm:

+ CTCP Đầu tư & Phát triển Sunny World

+ CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông

+ CTCP Dịch vụ - Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Setra)

+ CTCP Đầu tư Quang Thuận

Trong đó, 3 lô trái phiếu của An Đông chiếm phần lớn giá trị với xấp xỉ 25.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu ADC-2018.09 do An Đông Phát hành ngày 10/9/2018 với trị giá 11.969 tỷ đồng là lô trái phiếu có giá trị phát hành lớn nhất trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Lô trái phiếu này đã đáo hạn vào ngày 10/9 vừa qua.