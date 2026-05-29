324 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Hưng Yên và Cao Bằng đã xác định thêm nhiều trường hợp vi phạm qua hệ thống giám sát trong thời gian qua.

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên , trong thời gian từ ngày 18/5/2026 - 24/5/2026 đã ghi nhận tổng cộng 116 trường hợp phương tiện bị xử lý phạt nguội do vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Danh sách cụ thể như sau:

18 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

98 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định, gồm: (52 phương tiện xe ô tô; 46 phương tiện xe mô tô)

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Cao Bằng cũng thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 14/5/2026 đến ngày 20/5/2026). Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 19 trường hợp vi phạm giao thông. Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo, trong tuần từ ngày 22/5/2026 đến ngày 27/5/2026, đã phát hiện 189 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông - lỗi chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Danh sách cụ thể như sau:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025; người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển mô tô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Cũng theo Nghị định, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Lỗi điều khiển xe không đúng phần đường/làn đường quy định bị phạt: ô tô 4-6 triệu đồng (trừ 2 điểm GPLX), xe máy 600.000-800.000 VNĐ.

Xe ôtô BKS: 20A-999.16 vi phạm chạy quá tốc độ tại Km2+980, Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nguyên An

Lịch công bố điểm thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành MỚI NHẤT

Tại sao đồ uống lạnh lại khiến bạn khát nước hơn? Cuối cùng tôi cũng đã hiểu!

5 cách xử lý khi không may "chạm trán" rắn độc trong nhà

Lời khuyên cho những gia đình hay uống nước đá lạnh

Việt Nam có một nhà văn sở hữu tác phẩm được dịch ra 7 thứ tiếng, từng lọt top những cuốn sách hay nhất năm tại Mỹ

Mỗi ngày có đến 4000 người chết vì suy thận, bác sĩ khuyên: Hè nóng ăn đá lạnh còn ít "phá thận" hơn 4 loại nước

