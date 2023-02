4 bước xin giấy xác nhận cư trú online, trả kết quả ngay trong ngày

Bước 1: Đăng nhập Cổng dịch vụ công của Bộ Công an

Người dân có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công của Bộ Công an tại địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html

Phải có tài khoản dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập làm thủ tục (Ảnh minh họa)

- Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của Bộ Công an tại góc phía trên bên phải nếu đã có tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Trường hợp chưa có tài khoản thì phải đăng ký.

Bước 2: Chọn thủ tục xác nhận thông tin về cư trú

Thủ tục xác nhận thông tin về cư trú có thể hiện ngay trang chủ, nếu không thấy có thể tìm kiếm qua thanh công cụ

Thủ tục xác nhận thông tin cư trú hiện ngay trang chủ Cổng dịch vụ công Bộ Công an (Ảnh minh họa)

Bước 3: Điền thông tin trong hồ sơ

Khi xin giấy xác nhận cư trú online, người dân vẫn phải đến cơ quan Công an để nhận kết quả. Chính vì vậy ở ngay bước này, nên chọn cơ quan thực hiện là cơ quan Công an gần nhất (không bắt buộc phải là nơi thường trú).

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú là giấy tờ phải có trong hồ sơ xác nhận cư trú. Bạn có thể tải mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú ngay tại đây, điền đầy đủ thông tin sau đó tải lên trực tiếp.

- Về hình thức nhận thông báo: Nên bổ sung hình thức nhận qua email để tiện theo dõi.

- Về hình thức nhận kết quả: Hiện nay chỉ được nhận trực tiếp

- Chú ý ghi rõ số lượng giấy xác nhận cư trú cần cấp.

Bước 4: Nộp hồ sơ

Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thông tin đã điền, bắt buộc phải điền hết các vùng thông tin có dấu *. Cuối cùng, nhấn Ghi và gửi hồ sơ.

Theo Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 6/7/2021 của Bộ Công an, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn 1 ngày làm việc nếu thông tin của công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 3 ngày làm việc nếu cần xác minh thông tin. Trường hợp từ chối giải quyết, cơ quan công an sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi có thông báo kết quả, người dân trực tiếp đến địa chỉ ghi trong thông báo để nhận Giấy xác nhận thông tin cư trú.

Ngoài ra, tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 nêu rõ, thủ tục xin giấy xác nhận cư trú chưa quy định về phí, lệ phí. Do đó, người dân xin giấy xác nhận cư trú online cũng không phải nộp bất kỳ khoản phí, lệ phí nào.