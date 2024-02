4 ca sĩ tuổi Rồng nổi đình đám làng nhạc Việt, tài năng nở rộ, ai cũng có cơ ngơi bạc tỷ: Nhiều người hâm mộ nhưng 2 người vẫn còn độc thân

Showbiz Việt hiện nay đang ghi nhận sự chiếm lĩnh của không ít những gương mặt ca sĩ, nghệ sĩ trẻ tuổi nhưng đã sớm chứng tỏ được năng lực, thu hút được đông đảo người hâm mộ. Cùng với đó là những tên tuổi có tuổi nghề 10 năm, 20 năm, gắn bó với hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ trẻ đương đại.

Năm Giáp Thìn, 4 sao tuổi Rồng với tài năng nở rộ và sự thành công trong sự nghiệp mà ai cũng phải ngưỡng mộ:

Bảo Thy

Bảo Thy là nữ ca sĩ nổi tiếng được nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x yêu mến. Cô là chủ nhân của nhiều bản hit huyền thoại như Công chúa bong bóng, Nothing in Your Eyes, Một chút quên anh thôi, Ngôi nhà hoa hồng, … Là thần tượng âm nhạc đời đầu với sức hút rất lớn, người đẹp còn sở hữu những bản hit của Audition với lượng tải nhạc chuông, nhạc chờ luôn ở top đầu.

Cho đến nay, cô vẫn là cái tên cực hot khi xuất hiện và vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát, dù đã kết hôn với chồng đại gia.

Bảo Thy thường được fan gọi đùa là "tiểu thư đi hát". Lí do là bởi cô vốn đã có cuộc sống xa hoa, sang chảnh với nhiều tài sản đắt đỏ khiến khán giả phải ngưỡng mộ từ trước khi có một vị trí vững vàng trong lòng người hâm mộ. Được biết, Bảo Thy sống cùng gia đình trong căn biệt thự hạng sang ở quận 7, TP.HCM. Căn biệt thự có mặt tiền rộng rãi, được trang hoàng như 1 tòa lâu đài với đầy đủ các tiện ích xa hoa.





Thời điểm mới đi hát, Bảo Thy là tên tuổi được nhiều nhãn hàng săn đón với hình ảnh trẻ trung, năng động và vẻ đẹp ngọt ngào, cùng với đó, sức hút lớn và thành công vang dội của các bài hit giúp đem về thu nhập bạc tỷ cho cô. Bảo Thy cùng gia đình thỉnh thoảng lại có những chuyến du lịch nước ngoài mà chỉ cần nhìn qua người ta cũng biết sự phú quý và sang trọng ít ai bì kịp.

Hoàng Thùy Linh

Bước chân vào nghệ thuật từ rất sớm, Hoàng Thùy Linh nhanh chóng trở thành một gương mặt được chú ý. Sau nhiều năm ca hát, cô là chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám, thậm chí là vươn tầm quốc tế như See tình, Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm, … Âm nhạc của Hoàng Thùy Linh mang âm hưởng dân tộc, dân gian rất riêng, cũng không thiếu sự hiện đại, trẻ trung, thời thượng. Đó là lý do những năm vừa qua, mỗi sản phẩm âm nhạc mà Hoàng Thùy Linh cho ra mắt đều thu hút sự chú ý và mong đợi từ đông đảo người nghe.





Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thùy Linh đã giành 4 giải Cống hiến cùng nhiều giải thưởng danh giá. Chương trình "Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2023", Hoàng Thùy Linh được vinh danh là Ca sĩ nổi bật của năm 2023. Ngoài ca hát, năm qua cô lần đầu tiên đóng vai chính trong phim truyền hình được công chiếu trên khung giờ vàng của VTV: Yêu không ngại cưới, chỉ cần 1 lý do. Bộ phim đã tạo được những hiệu ứng nhất định, đặc biệt là phong cách thời trang thu hút của nhân vật.

Với thành công rực rỡ trong sự nghiệp âm nhạc, không có gì ngạc nhiên khi Hoàng Thùy Linh sở hữu khối tài sản lớn và lối sống thoải mái sang trọng. Cô hiện đang sống trong một căn penthouse có giá trị ước tính 20 tỷ đồng, với diện tích 400m2 tại TP.HCM. Căn penthouse được nữ ca sĩ mua vào năm 2020.

Nữ ca sĩ nhiều lần khoe ảnh trong căn penthouse của mình.

Ngoài căn penthouse trên, Hoàng Thùy Linh cũng đã tự xây cho bố mẹ ở quê một căn biệt thự riêng. Cơ ngơi này được ví như một điền trang, đồ sộ giữa vùng thôn quê, xung quanh có vườn rộng lớn.

Nữ ca sĩ cũng không tiếc tay đầu tư cho những chiếc xế hộp sang trọng để phục vụ cho công việc và cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hoàng Thùy Linh cũng là một dân chơi đồ hiệu thứ thiệt. Cô sở hữu những mẫu túi nổi tiếng nhất đến từ các thương hiệu đình đám như: Hermes, Chanel, Louis Vuitton…

Sở hữu khối tài sản lớn, Hoàng Thùy Linh không ngần ngại đầu tư lớn cho các sản phẩm âm nhạc. Để các dự án đạt chất lượng tốt nhất, nữ ca sĩ sẵn sàng chi hàng tỷ đồng cho "đứa con tinh thần". Dù vướng nhiều tin đồn tình cảm nhưng Hoàng Thùy Linh vẫn đang độc thân. Cô khẳng định muốn khán giả chú ý hơn tới các sản phẩm của mình hơn.

Noo Phước Thịnh

Nhắc tới những ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt hiện nay chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Noo Phước Thịnh. Ngay từ khi còn trẻ, nam ca sĩ 8x đã nhanh chóng gây dựng cho mình được một sự nghiệp tươi sáng với nhiều thành tích ấn tượng cùng số lượng fan hâm mộ đông đảo. Những bản hit đình đám của Noo Phước Thịnh phải kể đến gồm: Chợt thấy em khóc, Chờ ngày mưa tan, Gạt đi nước mắt, Những kẻ mộng mơ, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Thương em là điều anh không thể ngờ, …

Noo Phước Thịnh có thể được coi là một hình mẫu điển hình của ca sĩ tài năng, thành đạt và giàu có. Anh hiện sở hữu nhiều cơ ngơi bất động sản đắt đỏ. Được biết, căn nhà của giọng ca 8x có diện tích lớn nằm trong khu dân cư ở quận 2, TP HCM với thiết kế vô cùng tinh tế, hiện đại.

Biệt thự của Noo Phước Thịnh có không gian rộng rãi, thoải mái đón tiếp nhiều người thân, bạn bè đến chơi.

Không chỉ sở hữu căn biệt thự này, Noo Phước Thịnh còn có thêm một căn penthouse tọa lạc ngay giữa trung tâm Sài Gòn, với tầm view vô cùng rộng rãi, thoáng mát hướng ra sông. Căn penthouse này đẹp đến nỗi chính Noo Phước Thịnh từng sử dụng luôn nó để quay một MV cho ca khúc mới của anh.

Bên cạnh nhà đẹp, xe sang, Noo Phước Thịnh còn là người khá đầu tư cho thời trang. Nhờ kết hợp hài hòa các món đồ hiệu, giọng ca 8x nổi bật với phong cách ăn mặc bảnh bao và lịch lãm bậc nhất showbiz.

Ca sĩ Đông Nhi

Đông Nhi là một trong những ca sĩ tuổi Thìn hiện có chỗ đứng cao trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Tính đến nay, cô đã đạt nhiều thành tích đáng nể, là chủ nhân của nhiều hit như Bối rối, Bí mật của hạnh phúc, Lắng nghe tim em, Bad boy, … và sở hữu lượng fan đông đảo hàng đầu Vbiz. Đông Nhi luôn là nghệ sĩ được săn đón tại các sự kiện, các show truyền hình.

Năm 2012, Đông Nhi cùng chồng là Ông Cao Thắng thành lập công ty 6th Sense Entertainment JSC là nơi đào tạo, lăng xê các nghệ sĩ và còn là đơn vị sản xuất các MV đầu tư công phu bậc nhất Vpop, tổ chức sự kiện âm nhạc, liveshow cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Sự thành công của công ty cùng với độ hot của Đông Nhi giúp cô càng kiếm được nhiều tiền, sở hữu lối sống sang chảnh ai cũng phải thèm muốn.

Năm 2015, Đông Nhi là người đầu tiên sở hữu chiếc ô tô Audi A7 màu đen trị giá 3,5 tỷ đồng duy nhất tại Việt Nam thời điểm đó. Mặc dù Đông Nhi ít khi khoe giá những món hàng hiệu mình sở hữu, nhưng dân mạng, đặc biệt là những người đam mê thời trang dễ nhận ra Đông Nhi sở hữu loạt đồ hiệu đến từ các thương hiệu tầm cỡ thế giới như Gucci, Balmain, Chanel, Versace...





Năm 2019, Đông Nhi cùng Ông Cao Thắng tổ chức "đám cưới thế kỷ" trong showbiz Việt. Địa điểm tổ chức lễ cưới được bao trọn gói, trong đó bãi biển diễn ra khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi có diện tích hơn 8.000 m2. Cần tới 1.000 nhân viên để phục vụ trang trí cảnh quan, phòng nghỉ, vận chuyển thiết bị cho đám cưới của cặp đôi. Hai vợ chồng cũng chuẩn bị sẵn 2 máy bay chuyên dụng đưa 500 khách mời từ TP.HCM đến Phú Quốc, trong đó có 200 nghệ sĩ. Sau khi đến Phú Quốc còn có 14 xe sang đón khách mời từ sân bay về resort tổ chức đám cưới.





ồng thời, cặp đôi cũng đã thuê hẳn 10 căn biệt thự cho gia đình và những phòng nghỉ sang trọng nhất cho bạn bè, đồng nghiệp. Theo ước tính, đám cưới xa hoa của Đông Nhi và Ông Cao Thắng tiêu tốn con số lên tới khoảng 5 - 7 tỉ đồng.



