"Thị phi" năm mới của Doãn Hải My: Đi cùng chồng mà cũng bị nói, đáp trả ra sao về cuộc sống tân hôn cùng Đoàn Văn Hậu?

Ngoài ra, Doãn Hải My vẫn biết cách làm người xem thấy dễ chịu khi đáp trả nhẹ nhàng mà thể hiện EQ cao và khoe cuộc sống hôn nhân như ý. Cô nàng nhắn nhủ người hâm mộ: " Yên tâm nha. Chị vẫn yêu thương bản thân, học tập và làm việc đầy đủ. Cảm ơn em đã quan tâm và theo sát nè ". Sau khi kết hôn cùng Đoàn Văn Hậu vào tháng 11/2023, Doãn Hải My thường xuyên nhận về những câu hỏi về công việc cũng như việc học tập của cô nàng. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định ngoài những video đi ăn, đi chơi khoe dân mạng, Hải My vẫn chăm chỉ nhận những quảng cáo, PR và kiếm tiền từ hoạt động kinh doanh bên cạnh học hành.