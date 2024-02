Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My quấn quýt không rời khi gặp bạn bè, vóc dáng nàng WAG thay đổi thế nào mà dính tin đồn "có tin vui"?

Một tuần trước, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật của hai người bạn thân thiết chơi cùng hội. Trong video hậu trường buổi tụ tập, đôi trai tài gái sắc Văn Hậu - Hải My chiếm spotlight với những hành động tình tứ dành cho nhau.

Chẳng hạn như khi Văn Hậu mang bánh sinh nhật ra tặng hai người bạn, anh không quên quàng tay ôm Doãn Hải My vào sát bên mình. Cặp vợ chồng son cùng nhau bước đến với chiếc bánh kem xinh xắn. Hành động thân mật như thói quen che chở, yêu thương của Văn Hậu dành cho bà xã xinh đẹp. Còn Doãn Hải My cũng nép vào anh dựa dẫm như một lẽ tự nhiên.

Văn Hậu vừa mang bánh kem tặng bạn thân, tay không quên vòng sang ôm lấy Hải My

Khoảnh khắc khác, Văn Hậu và Hải My lọt vào ống kính là khi cả hai đang trò chuyện, Văn Hậu vui vẻ chia sẻ cho vợ cùng xem nội dung trên điện thoại của mình. Khi hình ảnh cặp đôi đi thoáng qua được phản chiếu trong gương, người ta cũng thấy Văn Hậu đi trước vẫn không quên ngoái lại nói chuyện với Hải My. Chỉ xuất hiện khoảng vài giây ngắn ngủi trong video, Văn Hậu và Hải My luôn giữ tương tác, quấn quýt không rời.

Một điểm gây chú ý khác là diện mạo của nàng WAG Doãn Hải My. Cô nàng xinh đẹp, rạng rỡ đứng bên cạnh Văn Hậu. Hải My vẫn trung thành với kiểu áo dài cách tân dáng xuông che vòng hai lùm lùm. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô nàng liên tục dính tin đồn "có tin vui". Ngoài vòng hai, Hải My hầu như không có thay đổi về ngoại hình sau khi kết hôn.