Doãn Hải My xinh bất chấp qua loạt ảnh đời thường cùng Đoàn Văn Hậu, trổ tài nữ công gia chánh chăm sóc nhà tân hôn

Không quá khi nói rằng Doãn Hải My là nàng WAG hot nhất nhì làng bóng đá Việt hiện tại. Sức hút của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 tăng vọt khi cô nàng hẹn hò và kết hôn cùng hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu vào cuối năm 2023 vừa qua. Hai tháng sau đám cưới cổ tích, Doãn Hải My vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút ánh nhìn mỗi khi cô xuất hiện cùng Văn Hậu. Cặp đôi ở đời thường được nhận xét có tướng phu thê, đi cạnh nhau thêm phần tỏa sáng, xứng lứa vừa đôi.

Đặc biệt, visual của nàng WAG Doãn Hải My vẫn khiến dân mạng chú ý. Dù là lúc về quê chồng dự đám cưới, hay xuất hiện tại lễ ăn hỏi của Quang Hải - Chu Thanh Huyền, bà xã Văn Hậu đều chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng với mái tóc dài thả xõa, không tạo kiểu cầu kì mà vẫn dịu dàng, duyên dáng. Mới đây, cặp đôi đã gặp gỡ và chụp ảnh cùng MC Trần Ngọc - người dẫn dắt tại đám cưới của Văn Hậu - Hải My hôm 26/11. Doãn Hải My vẫn chọn tạo hình đơn giản, năng động mà tươi trẻ. Trong những bức ảnh được chụp bằng camera thường, vợ Văn Hậu khoe visual xinh bất chấp.

Nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu qua camera thường

Nói về cuộc sống của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sau kết hôn, cả hai đang cùng nhau trải qua thời gian tân hôn hạnh phúc. Văn Hậu cùng vợ đi du lịch nghỉ dưỡng, nuôi thú cưng, đi hẹn hò như nhiều cặp đôi khác. Khi ở nhà, Doãn Hải My trổ tài nữ công gia chánh như cắm hoa, pha trà, trang trí nhà cửa vào các dịp lễ để tạo nên mái ấm đẹp đẽ, thơm tho đón chồng trở về sau những giờ tập khó khăn. Bởi Văn Hậu đang trong giai đoạn tập phục hồi chấn thương. Đó là lý do anh vắng mặt trong hành trình của ĐT Việt Nam tham dự Asian Cup 2023.