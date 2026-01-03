4 con giáp gặp nhiều may mắn nhất 2 ngày cuối tuần (3-4/1): Tiền bạc dư dả, đón lộc bất ngờ

Tử vi học có nói, trong 2 ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới (03/01 và 04/01/2026), vận trình của các con giáp có sự khởi sắc mạnh mẽ nhờ sự dịch chuyển của các cát tinh ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Dưới đây là 4 con giáp gặp may mắn bất ngờ và bí quyết để tối ưu hóa tài lộc:

1. Con giáp tuổi Sửu: Lục Hợp Quý Nhân - Tài lộc nở rộ

Tuổi Sửu chính là con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong 2 ngày cuối tuần. Có thể nói, ngày 3/1 (ngày Đinh Sửu) và 4/1 (ngày Mậu Dần) mang lại cho tuổi Sửu sự tự tin và hỗ trợ tuyệt đối từ các mối quan hệ xã hội. Với bề dày kinh nghiệm và uy tín của mình, nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Sửu sẽ là con giáp gặt hái được những thành tựu đáng chú ý.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Con giáp này sẽ dễ dàng chốt được các giao dịch mua bán hoặc nhận được tin vui về lợi nhuận từ các dự án đã đầu tư từ năm 2025. Quý nhân xuất hiện mang đến những gợi ý kiếm tiền "béo bở" cho năm 2026.

- Bí quyết tối ưu: Tuổi Sửu hãy chủ động liên hệ với các đối tác cũ để thăm hỏi đầu năm. Đặt một chậu Cây Lan Ý tại phòng khách để thanh lọc năng lượng xấu và thu hút cát khí vào nhà.

2. Con giáp tuổi Thìn: Tam Hợp Cục - Sự nghiệp bứt phá

Tuổi Thìn sẽ là con giáp tiếp tục duy trì phong độ rực rỡ từ cuối năm cũ sang đầu năm mới với nguồn tài chính vững vàng. Với tài năng và nhân cách của mình, con giáp tuổi Thìn sẽ dễ được quý nhân trợ giúp, mở ra một tương lai đầy hy vọng trong năm mới.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Sự nghiệp thăng hoa kéo theo tài lộc dồi dào cho con giáp tuổi Thìn. Họ sẽ có khả năng nhận được những khoản tiền thưởng hoặc hoa hồng bất ngờ ngay trong dịp cuối tuần này. Đây là thời điểm tốt để tuổi Thìn thực hiện các kế hoạch mua sắm tài sản lớn.

- Bí quyết tối ưu: Tuổi Thìn hãy tự tin và quyết đoán trong các quyết định đầu tư ngắn hạn, tất nhiên là cũng phải dựa trên sự nghiên cứu, phân tích tình hình một cách kỹ càng, tránh chỉ nghe ngóng rồi đầu tư theo. Ngoài ra, để gia tăng vận khí, người tuổi Thìn có nên xông phòng bằng tinh dầu sả vào sáng sớm Chủ nhật để tâm trí minh mẫn, trực giác sắc bén hơn.

3. Con giáp tuổi Ngọ: Nhị Hợp Hanh Thông - Tiền bạc dư dả

Nhờ cục diện Nhị Hợp, tuổi Ngọ cũng sẽ là con giáp có một cuối tuần tràn đầy niềm vui và sự thịnh vượng. Với bản lĩnh thông minh và sắc sảo của mình, tuổi Ngọ có thể tự tạo ra may mắn cho bản thân.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Người tuổi Ngọ nói chung đều đang gặp may, nhưng đặc biệt những người làm về kinh doanh buôn bán sẽ càng cực kỳ đắt khách, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm, dịch vụ hoặc làm đẹp. Tiền bạc chảy về túi ổn định, giúp con giáp này không phải lo lắng về chi tiêu cho những kế hoạch sắp tới.

- Bí quyết tối ưu: Tuổi Ngọ hãy dành thời gian trang hoàng cửa nhà để đón sinh khí. Tránh để các loại cây không tốt trước cửa như cây héo úa hay cây có gai sắc nhọn để không làm cản trở luồng tài lộc của năm mới.

4. Con giáp tuổi Thân: Cát Tinh Chiếu Mệnh - Lộc rơi trúng đầu

Tuổi Thân chính là con giáp cuối cùng gặp vận đỏ rực rỡ vào ngày Chủ nhật (4/1) nhờ sự phù trợ của sao Thiên Tài, chủ về những nguồn thu bất ngờ, nên đừng bỏ qua cơ hội tuyệt vời này nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Con giáp này có duyên với các hoạt động mang tính may rủi như bốc thăm trúng thưởng, nhận quà biếu hoặc thu hồi được những khoản nợ khó đòi từ lâu. Các mối quan hệ ngoại giao mang lại những cơ hội làm ăn đầy hứa hẹn.

- Bí quyết tối ưu: Tuổi Thân hãy cởi mở và nhiệt tình tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè. Để tối ưu sinh khí, bạn nên đặt một chậu cây Hương Thảo trên bàn làm việc để hương thơm tự nhiên giúp giảm stress và thu hút quý nhân.

* Lời khuyên chung: Để giữ vững vận may trong 2 ngày đầu năm 2026, các con giáp nên giữ tinh thần lạc quan, làm nhiều việc thiện và tránh tranh cãi về tiền bạc để bảo toàn vượng khí. Chúc bạn một cuối tuần đại thắng!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.