Người đàn ông mua căn hộ tầng 33, 3 năm sau phát hiện tòa nhà chỉ có 30 tầng, thắng kiện chủ đầu tư vẫn lỗ to

Quy hoạch “trên giấy” và cú sốc khi nhận nhà

Mới đây, một chủ nhà tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) đã vướng vào một vụ tranh chấp do dự án được quy hoạch không khớp với thực tế xây dựng trong quá trình mua nhà. Căn hộ mà người này mua ban đầu được giới thiệu là căn áp mái ở tầng 33, nhưng khi đến thời điểm bàn giao mới phát hiện toà nhà thực tế chỉ xây dựng 30 tầng.

Tháng 10/2021, khi mua nhà tại dự án Junye City ở thành phố Nam Ninh, ông Lương được nhân viên môi giới khẳng định rằng đây là nhà tái định cư, có thể làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo đúng quy định pháp luật. Trên mô hình sa bàn cũng như trong hợp đồng, tòa nhà được ghi rõ cao 33 tầng.

Dựa trên thông tin này, ông Lương đã chọn mua một căn áp mái tại tầng 33 của tòa nhà số 22, với diện tích xây dựng khoảng 46,82 m²,, tổng giá trị căn hộ khoảng 265.000 NDT (tương đương khoảng 994 triệu đồng).

Sau đó, ông bắt tay ký hợp đồng hợp tác xây dựng với Công ty Bất động sản, và thực hiện 5 đợt thanh toán, với tổng số tiền đã nộp là 186.000 NDT (tương đương khoảng 698 triệu đồng).

Thắng kiện nhưng không thu được tiền: bế tắc thi hành án

Tháng 10/2024, khi được thông báo đến nộp khoản tiền mua nhà còn lại, ông Lương đã trực tiếp tới công trường kiểm tra và phát hiện tòa nhà tuy đã cất nóc nhưng thực tế chỉ cao 30 tầng, hoàn toàn không tồn tại tầng 33 như căn hộ mà ông đã mua.

Ngay sau đó, ông Lương yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả số tiền mà ông đã thanh toán trước đó, song hai bên không đạt được thỏa thuận. Trước tình thế này, ông Lương đã khởi kiện chủ đầu tư ra Tòa án, yêu cầu hủy hợp đồng và buộc chủ đầu tư hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp kèm tiền lãi theo quy định pháp luật.

Tháng 12/2024, sau quá trình xét xử, tòa án xác định hợp đồng giữa hai bên là vô hiệu, đồng thời tuyên buộc chủ đầu tư phải hoàn trả cho ông Lương toàn bộ tiền mua nhà và tiền lãi, với tổng số tiền hơn 207.000 NDT (tương đương khoảng 776 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau khi bản án có hiệu lực, trong giai đoạn thi hành án, tòa án phát hiện chủ đầu tư không có tài sản đủ điều kiện để cưỡng chế thi hành. Do đó, vụ việc buộc phải chấm dứt thủ tục thi hành án ở thời điểm hiện tại. Cho nên dù giành phần thắng tại tòa, ông Lương vẫn không thể nhận lại khoản tiền đã nộp.

Đổi nhà vẫn chịu thiệt, tranh cãi trách nhiệm vẫn còn tiếp tục

Trong tình cảnh không còn khả năng được hoàn tiền, ông Lương buộc phải thương lượng với phía môi giới để đổi sang căn hộ khác. Tuy nhiên, do trong dự án không còn căn hộ nào có diện tích tương đương với căn đã mua ban đầu, ông chỉ có thể lựa chọn một căn hộ nhỏ tại tầng 13, với diện tích xây dựng khoảng 31 m².

Theo tính toán, tổng giá trị căn hộ được đổi chỉ khoảng 170.000 NDT (tương đương khoảng 629 triệu đồng), thấp hơn 186.000 NDT mà ông đã thanh toán trước đó, dẫn đến khoản chênh lệch thiệt hại khoảng 16.000 NDT (tương đương khoảng 60 triệu đồng).

Ông Lương cho rằng khoản tổn thất này chủ yếu là từ hành vi vi phạm hợp đồng của chủ đầu tư và ông cần được bồi hoàn, song nhiều lần trao đổi vẫn không đạt được kết quả như ý muốn

Trước phản ánh của ông Lương, nhân viên môi giới cho biết việc điều chỉnh số tầng của dự án đã được thông báo từ sớm, đồng thời phía bán hàng cũng từng đưa ra các phương án đổi căn hộ khác, song chủ nhà không kịp thời xác nhận lựa chọn.

Theo giải thích của môi giới, giá đổi nhà và cách xử lý phần chênh lệch diện tích hiện nay đều được thực hiện theo chính sách nội bộ của doanh nghiệp, trong đó phải khấu trừ 10% tổng giá trị căn hộ cho các chi phí liên quan. Người mua đã ký xác nhận trong hợp đồng mới, do đó việc đổi nhà được cho là hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của chủ sở hữu.

Về phía mình, ông Lương khẳng định việc ký tên chỉ nhằm mục đích sớm nhận được căn hộ, không đồng nghĩa với việc chấp nhận điều khoản khấu trừ tiền chênh lệch. Theo ông, chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng ban đầu, vì vậy khoản chênh lệch phát sinh không thể do người mua gánh chịu. Trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục thương lượng hoặc sử dụng các biện pháp pháp lý khác để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Qua ghi nhận thực tế, tòa nhà liên quan hiện đã hoàn thiện phần xây dựng, song chưa được bàn giao chính thức. Đáng chú ý, mô hình sa bàn tại trung tâm bán hàng vẫn thể hiện tòa nhà cao 33 tầng, trái ngược với thực tế chỉ xây dựng 30 tầng.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng chủ đầu tư có dấu hiệu gây hiểu lầm, thậm chí là sai lệch thông tin trong quá trình bán hàng. Đồng thời, không ít người mua nhà cũng lên tiếng cảnh báo rằng, khi giao dịch các loại hình nhà tái định cư hoặc các sản phẩm bất động sản đặc thù khác, người dân cần đặc biệt kiểm tra kỹ hồ sơ quy hoạch, giấy phép xây dựng và các điều khoản hợp đồng nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.

Giới chuyên gia trong ngành nhận định rằng, trong quá trình mua bán nhà ở, mô hình sa bàn trưng bày và các cam kết miệng hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Người mua cần lấy giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng và các điều khoản ghi trong hợp đồng làm căn cứ chính, đồng thời yêu cầu đưa các cam kết quan trọng vào văn bản hợp đồng, nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh tranh chấp như “cắt giảm quy hoạch” hay “bàn giao không đúng thực tế”.

Hiện nay, tranh chấp liên quan đến khoản bồi hoàn chênh lệch giữa ông Lương và chủ đầu tư vẫn chưa được giải quyết, và những diễn biến tiếp theo của vụ việc đang được dư luận tiếp tục theo dõi.

Theo Baidu




