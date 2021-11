4 dấu hiệu chứng tỏ cơ thể nam giới đang dần lão hóa: Chỉ cần có 1 điều thôi cũng phải nhanh chóng thay đổi lối sống, kẻo "hối" không kịp

Lão hóa là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải tuân theo. Tuy nhiên, lão hóa không đến trong ngày một ngày hai mà từ từ theo năm tháng. Quá trình này diễn ra dần dần và không rõ ràng. Do đó, khi lão hóa đến, nhiều người không nhận ra.



Ngoài ra, lão hóa không đồng nghĩa với việc cơ thể không còn khỏe mạnh. Rất nhiều người dù đã ngoài tám mươi nhưng tinh thần và thể chất vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Một minh chứng thực tế đó là ở Nhật Bản, nhiều người dù đã bước qua tuổi 70 thế nhưng vẫn miệt mài đi làm. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể giữ được một sức khỏe tốt như thế.

Dưới đây sẽ là 4 vấn đề về sức khỏe cho thấy bạn đang dần bị lão hóa thường gặp ở nam giới:

1. Chân không còn linh hoạt

Khi về già, khả năng phối hợp và độ nhạy bén của cơ thể cũng giảm theo. Vì vậy người cao tuổi sẽ luôn có biểu hiện bất tiện ở chân. Đây cũng là một trong những dấu hiệu sự lão hóa.

Ngoài ra, đôi chân còn gánh trọng lượng của toàn bộ cơ thể. Khi sự linh hoạt của đôi chân kém đi, ngoài sự phối hợp kém còn dễ xảy ra hiện tượng đi lại, tốc độ đi lại giảm sút. Chân thường đau nhức, nguyên nhân chủ yếu là do lượng canxi trong cơ thể mất đi tương đối nhanh nên dễ dẫn đến loãng xương. Chú ý bổ sung canxi, đây cũng là chất có vai trò làm giảm quá trình lão hóa.

2. Nhịp tim giảm

Những bất thường về tim mạch chính là một dấu hiệu quan trọng của quá trình lão hóa nam giới. Khi tuổi tác ngày càng cao, thể chất của nam giới cũng ngày càng yếu đi đáng kể. Ảnh: Aboluowang

Chức năng tim của nam giới nói chung đạt cực đại ở độ tuổi 20, và sau 20 tuổi, khả năng điều hòa của tim ngày càng thấp. Ở tuổi 20, nhịp tim nhanh nhất có thể đạt 200 nhịp / phút khi vận động, và giảm dần theo từng năm. Đến tuổi 30 chỉ còn 140 nhịp / phút. Sau 30 tuổi tốc độ suy giảm nhanh hơn, cứ 10 tuổi thì nhịp tim giảm 10 lần / phút.



Điều này dẫn đến việc đi bộ, leo cầu thang hay thực hiện các hoạt động hằng ngày cũng khó khăn. Nhiều người sau khi hoạt động hoặc ngay cả khi ngủ thường có cảm giác đau nhức và bị đánh trống ngực.

Do đó, nếu hiện tượng này xảy ra thì nam giới cần phải đề phòng. Bởi vì, khi chúng ta đang già đi, nguy cơ bị hẹp xơ vữa động mạch vành cao, rất có khả năng dẫn tới bệnh tim mạch vành. Trên thực tế, tỉ lệ mắc bệnh tim mạch vành ở nam giới cao hơn so với ở phụ nữ.

3. Tuyến tiền liệt khó chịu

Một số chuyên gia cho biết sự lão hóa của nam giới bắt đầu từ tuyến tiền liệt. Nhiều nam giới dù còn rất khỏe nhưng lại gặp phải những khó chịu như đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu buốt, tiểu không hết.

Bên cạnh đó, cũng giống như phụ nữ phải đối mặt khi vào độ tuổi tiền mãn kinh thì nam giới cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình lão hóa khi suy giảm nội tiết tố. Đối với nam giới thì thì nội tiết tố testosterone rất quan trọng vì đó là thứ quyết định độ nam tính của đàn ông, đặc biệt trong chuyện phòng the. Đối mặt với áp lực công việc lớn và sự suy giảm nội tiết tố do lão hóa khiến đàn ông không còn hứng thú chuyện ấy. Ngoài ra, việc thường xuyên thấy mệt mỏi cũng khi nam giới bị hụt hơi khi làm chuyện ấy, dẫn đến tình trạng vợ chồng không hòa thuận, gây căng thẳng cho chính bản thân và bạn đời.

4. Trí nhớ suy giảm

Những người có thói quen xấu như uống rượu bia, hút thuốc lá, thức khuya… trí nhớ càng suy giảm nhanh hơn. Ảnh: Aboluowang

Não cũng là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nhất khi cơ thể bắt đầu lão hóa. Suy giảm trí nhớ được xem là một dạng bệnh lý thoái hóa thần kinh, gây giảm trí nhớ và nhận thức người bệnh theo thời gian lũy tiến. Theo thống kê, cứ 3 giây lại có một người bị suy giảm trí nhớ. Trí nhớ giảm sút ngày càng có xu hướng trẻ hóa do chế độ ăn, khối lượng công việc áp lực cao như hiện nay đối với người trẻ.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh là một quan niệm chăm sóc sức khỏe đúng đắn bởi lão hóa không thể chữa được trong một sớm một chiều mà cần có sự quan tâm, ngăn chặn ngay từ đầu. Đàn ông bước vào tuổi trung niên, cơ thể sẽ bị lão hóa và giảm hấp thu chất dinh dưỡng. Đó là lúc bạn cần lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn và bắt đầu những phương pháp bổ sung dưỡng chất.

1. Duy trì một thái độ tốt

Mặc dù lão hóa là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn có cách để trì hoãn. Ảnh: Aboluowang

Khi lượng hoóc-môn gây căng thẳng, áp lực mang tên cortisol thường xuyên ở mức cao có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì cùng các bệnh lý liên quan tới dạ dày và đường ruột. Áp lực trong thời gian dài có thể sẽ khiến tuổi thọ của bạn bị giảm, làn da nhanh chóng bị lão hóa. Vì vậy, kiểm soát áp lực bằng cách duy trì một thái độ tốt là rất quan trọng để trì hoãn quá trình lão hóa. Các bài tập thể dục, thiền định hay chơi các trò xả bớt căng thẳng giúp bạn ngăn chặn lão hóa về cả tinh thần lẫn thể xác.

2. Kiểm soát chế độ ăn uống

Nhiều người cho rằng rùa sống lâu là do chúng ít vận động. Tuy nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài, nguyên nhân thực sự là do rùa ăn rất ít. Một nghiên cứu kéo dài 10 năm của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã chứng minh rằng chế độ ăn ít calo có thể kéo dài tuổi thọ. Ví dụ sau khi kiểm soát chế độ ăn của chuột, tuổi thọ của chuột kéo dài hơn 65% và lão hóa chậm hơn.

3. Ăn nhiều thực phẩm có lợi cho tuổi thọ

Bổ sung nhiều thực phẩm vitamin C và caroten để ngăn chặn quá trình lão hóa của cơ thể. Ảnh: Aboluowang

Có rất nhiều thực phẩm có lợi cho tuổi thọ. Các bạn chú ý đến sức khỏe đều biết rằng vitamin C và caroten có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể giúp làm chậm quá trình lão hóa. Do đó, mọi người nên sử dụng nhiều thực phẩm giàu vitamin C bao gồm bông cải xanh, táo, cà rốt... Đồng thời, các loại thực phẩm màu đen như gạo đec, gạo lứt cũng là lựa chọn tốt vì chúng rất giàu anthocyanins.

4. Uống nhiều nước

75% cơ thể người là nước. Trung bình hàng ngày chúng ta cần uống khoảng 2 lít nước để các hệ thống, cơ quan vận hành hiệu quả, đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể, đồng thời cung cấp độ ẩm cho da để làn da bạn luôn khỏe mạnh và căng tràn sức sống.

5. Ngủ đủ giấc

Thức khuya, ngủ không ngon, ngủ không đủ giấc, thường xuyên thức trắng… có thể làm mất cân bằng hoóc-môn dẫn đến tình trạng gia tăng lượng cortisol và mất cân bằng oxy hóa. Chưa kể, trong khi ngủ, cơ thể còn sản sinh ra hoóc- môn tăng trưởng hoạt động như một loại hoóc- môn chống lão hóa. Đây hẳn là lý do hoàn hảo để thuyết phục bạn ngủ đủ 8 tiếng một ngày nếu muốn trẻ khỏe dài lâu.

Theo Aboluowang